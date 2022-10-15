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Kayserispor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan. Kayserispor Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 22:00
Kayserispor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan. Cimbom, bay geçtiği haftanın dönüşünde kazanarak zirveden kopmamak istiyor.

Kayserispor Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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