Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın İtalya Serie B ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan'ın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Menajer Giovanni Becali, genç futbolcunun son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 10:00
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Galatasaray'ın geleceğe yatırım olarak gördüğü Olimpiu Morutan beklenen performansı sergileyemeyince İtalya'nın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Genç oyuncu, Serie B Ligi ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Menajer Giovanni Becalli, Morutan'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

İşte o açıklamalar...

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

"Morutan genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Geçen sene Galatasaray'da iyi bir başlangıç yaptı, ancak daha sonra çeşitli nedenlerle artık kendini gerçek değerini ifade edemedi.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Pisa onun için yeni bir başlangıç. Dili de öğrenmeye başladı.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Yavaş yavaş istenilen verimi vermeye gelecektir.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Pisa, Morutan'a çok inanıyor ve Romanya milli takımı onu bekliyor.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Sezon sonunda Pisa'nın onu satın alma opsiyonu var.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Özellikle ocak ayından sonra Pisa'da önemli bir oyuncu olacağına eminim."

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

"TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİNİ SANMIYORUM"
Öte yandan Becali, İtalyan yayın organı La Nazione'ye verdiği röportajda, "Türkiye'ye döneceğini sanmıyorum" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Pisa'da 8 karşılaşmada forma giyen Morutan 1 gol ve 3 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Rumen futbolcu ülkesinin milli takımında 3 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Olimpiu Morutan'ın güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Son dakika: Giresunspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'e flaş sözler! "O oyuncuyla ayakta kaldı"
Ebru Gündeş 33 milyon TL'lik yüzüğünü işte böyle gösterdi! 20 yaş küçük müstakbel eşi Rassan Khoshnaw evlilik için kesenin ağzını açmıştı
O isimleri önerdi! "Ronaldo'yu almaktan daha mantıklı"
UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isimleri önerdi! "Ronaldo'yu almaktan daha mantıklı"
Cimbom'da büyük buluşma ocakta!
KPSS ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
KPSS Ön Lisans sınavı son giriş saati kaç?
9 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sosyal medyadan açıkladı! "F.Bahçe..." Sosyal medyadan açıkladı! "F.Bahçe..." 10:17
Cremonese - Napoli maçı ne zaman? Cremonese - Napoli maçı ne zaman? 10:05
Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman? Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman? 10:01
G.Saray'a dönecek mi? Becali'den flaş açıklama G.Saray'a dönecek mi? Becali'den flaş açıklama 09:59
Monza - Spezia maçı ne zaman? Monza - Spezia maçı ne zaman? 09:57
Torino - Empoli maçı ne zaman? Torino - Empoli maçı ne zaman? 09:51
Daha Eski
F.Bahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? F.Bahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? 09:46
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI | A MİLLİ TAKIM'IMIZIN RAKİPLERİ... EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI | A MİLLİ TAKIM'IMIZIN RAKİPLERİ... 09:10
O isimleri önerdi! "Ronaldo'yu almaktan daha mantıklı" O isimleri önerdi! "Ronaldo'yu almaktan daha mantıklı" 08:01
Başkan Çebi'ye seslendi! "Bonservisi lütfen alınsın" Başkan Çebi'ye seslendi! "Bonservisi lütfen alınsın" 07:43
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 01:10
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:36