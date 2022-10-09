GALATASARAY HABERİ: Morutan takıma dönecek mi? Becali'den flaş açıklama

Galatasaray'ın geleceğe yatırım olarak gördüğü Olimpiu Morutan beklenen performansı sergileyemeyince İtalya'nın yolunu tuttu.
Galatasaray'ın geleceğe yatırım olarak gördüğü Olimpiu Morutan beklenen performansı sergileyemeyince İtalya'nın yolunu tuttu.
Genç oyuncu, Serie B Ligi ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Menajer Giovanni Becalli, Morutan'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar...
"Morutan genç bir oyuncu, sabırlı olması gerekiyor.
Geçen sene Galatasaray'da iyi bir başlangıç yaptı, ancak daha sonra çeşitli nedenlerle artık kendini gerçek değerini ifade edemedi.
Pisa onun için yeni bir başlangıç. Dili de öğrenmeye başladı.
Yavaş yavaş istenilen verimi vermeye gelecektir.
Pisa, Morutan'a çok inanıyor ve Romanya milli takımı onu bekliyor.
Sezon sonunda Pisa'nın onu satın alma opsiyonu var.
Özellikle ocak ayından sonra Pisa'da önemli bir oyuncu olacağına eminim."
"TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİNİ SANMIYORUM"
Öte yandan Becali, İtalyan yayın organı La Nazione'ye verdiği röportajda, "Türkiye'ye döneceğini sanmıyorum" dedi.
Pisa'da 8 karşılaşmada forma giyen Morutan 1 gol ve 3 asist kaydetti.
Rumen futbolcu ülkesinin milli takımında 3 karşılaşmada görev aldı.
Olimpiu Morutan'ın güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.