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"Torreira geri dönmeli"

Galatasaray'a sezon başında transfer edilen başarılı performansıyla beğeni toplayan Lucas Torreira, İtalya'da gündemden düşmüyor. Fiorentina'nın eski yıldızlarından Borja Valero yeni yazdığı kitabının tanıtım toplantısında Torreira hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı: "Torreira, Serie A'daki hemen hemen tüm takımların ihtiyacı olan bir oyuncu. Herkes onun gibi oyuncuyu ister. Lucas sahada çok şey yapabilen birisiydi. Kulüp için önemli işler yapmış biri ve geri dönmesinin iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
"Torreira geri dönmeli"

Galatasaray'a sezon başında transfer edilen başarılı performansıyla beğeni toplayan Lucas Torreira, İtalya'da gündemden düşmüyor. Fiorentina'nın eski yıldızlarından Borja Valero yeni yazdığı kitabının tanıtım toplantısında Torreira hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı: "Torreira, Serie A'daki hemen hemen tüm takımların ihtiyacı olan bir oyuncu. Herkes onun gibi oyuncuyu ister. Lucas sahada çok şey yapabilen birisiydi. Kulüp için önemli işler yapmış biri ve geri dönmesinin iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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