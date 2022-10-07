Arda Turan: Benim en büyük unvanım Galatasaraylı olmak

Galatasaray forması altında futbola veda eden Arda Turan, sarı- kırmızılı kulübün hayatında büyük önemi olduğunu belirterek "Galatasaray sevgisinin bende bir karşılığı yok" dedi. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) efsanevi futbolcu için bir veda organizasyonu düzenlerken Arda, toplantında kariyeriyle ilgili duygusal ve bir o kadar da önemli açıklamalar yaptı. Kendisi için hazırlanan organizasyon için GSYİAD yönetimine teşekkür eden Turan, "Hayatım boyunca her zaman Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım" diye konuştu.



KEŞKE SANCHEZ DE GELSEYDİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını belirten Arda Turan, "Trabzonspor harici Beşiktaş ve Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklifler aldım. Ama ben duygusal, sevgiyle çalışan biriyim. Benim en büyük unvanım Galatasaraylı olmak" dedi. Transfer döneminde yönetime yardımcı olmasıyla ilgili de konuşan ünlü isim şunları söyledi: Torreira ve Mertens transferleri için Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma şimdi. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı.



UNUTAMADIĞI MAÇ

Galatasaray'da güzel günler geçirdiğini anlatan Arda Turan, "Fenerbahçe'yi Ali Sami Yen'de yendiğimiz maç, Nonda'nın gol attığı maç hep aklımda. Bizden daha iyi olduklarını düşünüyordum. Daha önce hiç şampiyon olmamıştım. Benim için unutulmaz bir gündü" diye konuştu.



SELÇUK'UN TRANSFERİ

"Selçuk İnan'ın Galatasaray transferinde katkım herkesten fazlaydı. Selçuk'a o zaman Fenerbahçe'den iyi bir teklif vardı. Ben, 'Fenerbahçe'de Alex, Emre ve Vederson var, frikik kullanamazsın dedim. 'Bizde istersen tacı bile sen kullanabilirsin' dedim ve öyle kandırdım."



HOCALIK SİNYALİ

Arda Turan, "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" dedi.



SADECE ARA VERDİ

Arda Turan'a bir plaket takdim eden 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, "Arda'ya yaşattıkları için teşekkür ederiz. Ben inanıyorum ki Arda Turan Galatasaray'a hizmete sadece bir ara vermiştir. Kendisine yürekten inanıyor ve destekliyorum" dedi.