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GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor ile berabere kalan Galatasaray'da Yunus Akgün'ün performansı hayal kırıklığı yarattı. Beklentilerin altında bir görüntü çizen genç futbolcu eleştirilerin odağı haline geldi. Sarı-kırmızılılarda aldığı maaş da spekülasyonlara neden olan 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, oyuncusunun son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 14:03
GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün son haftalarda gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

22 yaşındaki oyuncu, son Adana Demirspor maçında da etkisiz bir görüntü çizmesinin ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

Geçtiğimiz sezonki futbolunu aratan Yunus Akgün, yabancı sınırı nedeniyle tercih nedeni konumda bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

Eleştiri oklarının hedefindeki futbolcunun aldığı maaş da gündem olmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

Galatasaray'dan 800 bin lira alan Yunus Akgün, en az kazanan isimlerden biri.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

Kazandığı maaş ile ilgili spekülasyonlar çıkan genç oyuncu, menajeri aracılığıyla hakkında çıkan söylentilere açıklık getirdi.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen Sabah'a yaptığı açıklamada, Yunus Akgün'ün son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

"Yunus, Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü."

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

"Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu."

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

"HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"
"Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok."

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

"Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık."

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

"Erden (Timur) Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz."

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

"Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim."

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

Bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada forma giyen genç oyuncu 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

Yunus Akgün'ün Galatasaray'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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