GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'ün menajerinden flaş sözler! "Görüşme yapacağız"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün son haftalarda gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün son haftalarda gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
22 yaşındaki oyuncu, son Adana Demirspor maçında da etkisiz bir görüntü çizmesinin ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti.
Geçtiğimiz sezonki futbolunu aratan Yunus Akgün, yabancı sınırı nedeniyle tercih nedeni konumda bulunuyor.
Eleştiri oklarının hedefindeki futbolcunun aldığı maaş da gündem olmuştu.
Galatasaray'dan 800 bin lira alan Yunus Akgün, en az kazanan isimlerden biri.
Kazandığı maaş ile ilgili spekülasyonlar çıkan genç oyuncu, menajeri aracılığıyla hakkında çıkan söylentilere açıklık getirdi.
Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen Sabah'a yaptığı açıklamada, Yunus Akgün'ün son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
İşte o sözler...
"Yunus, Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndü."
"Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu."
"HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"
"Sözleşmesi ile ilgili kafasına taktığı bir durum yok çünkü ortada hem bizim hem kulüp açısından herhangi bir problem yok."
"Zaten transfer dönemi içinde Galatasaray da bu dönemi çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık."
"Erden (Timur) Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus için bir görüşme gerçekleştireceğiz."
"Acelemiz yok, Yunus'la ilgili bir problem olmadığını tekrarlamak isterim."
Bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada forma giyen genç oyuncu 1 asistlik performans sergiledi.
Yunus Akgün'ün Galatasaray'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.