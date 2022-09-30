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SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray ile Adana Demirspor 37. kez karşı karşıya!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka iki takım arasındaki 37. mücadele olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 09:53
SÜPER LİG HABERLERİ | Galatasaray ile Adana Demirspor 37. kez karşı karşıya!
Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 36 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol bulabildi.

ADANA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor.

Adana'da yapılan 18 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 18 maçın 12'sinde gol atamadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

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