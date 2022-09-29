Başarılı olmasını çok istiyorum!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak'ın 'Karadeniz yemek günleri' davetine katıldı. Albayrak, buluşmayla ilgili, "Sık sık Florya'ya gidiyorum. Hocayı, takımı ziyaret ediyorum. Galatasaray'ın şampiyon olmasını, Okan hocanın başarılı olmasını kendi dönemimden dahi daha çok istiyorum" diye konuştu. Okan Buruk da "Biz de senin sevinçlerini özledik ağabey" yanıt verdi.

Albayrak, Özbek ve Buruk'la fotoğrafını, "Yaşasın Galatasaray" notuyla paylaştı.