Yönetime başvurdum

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonu biten Sofiane Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesi ile sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikâyet ettiğini doğruladı. Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklama yapan Cezayirli oyuncu, ''Ben alacağımı tahsil edebilmek adına defalarca girişimde bulundum. Son olarak Dursun Özbek ile bir çözüm bulmaya çalıştım. Ancak hiçbir sonuç alamadım. Artık görüyorum ki Galatasaray ekonomik olarak hiçbir sorun yaşamadı bu yaz. Bunun üzerine ben de avukatıma alacaklarımı tahsil etmesi yönünde direktif verdim" ifadesini kullandı.