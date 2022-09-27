Adnan Polat'tan Fotomaç'a özel açıklamalar! "Okan Buruk zoru başaracak"

Galatasaray'ın efsane başkanlarından Adnan Polat uzun süren suskunluğunu FOTOMAÇ için bozdu.
22 Mart 2008'de başkan seçilen ve 14 Mayıs 2011'e kadar görevde kalan ve röportaj taleplerini geri çeviren Polat, özel işleri nedeniyle bulunduğu Bosna- Hersek'ten sorularımızı yanıtladı.
İşte 2007-08 sezonunda Galatasaray'ın en çok konuşulan şampiyonluklarından birisine imza atan, 2008- 09 sezonunda da Süper Kupa sevinci yaşayarak adını tarihe yazdıran Polat'ın Başkan Dursun Özbek'ten Erden Timur'a, Okan Buruk'tan Stefan Kuntz'a kadar gazetemize yaptığı önemli açıklamalar: