Adana Demirspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler

Adana Demirspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligin lideri Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda en yakın takipçisi Galatasaray'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımında kadroları belli oldu. İşte maçın 11'leri.



Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjo, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis



ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.



37. RANDEVU

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Galatasaray, bugüne kadar 36 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.