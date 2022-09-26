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Kulüpsüz kalan Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da sezon başında birçok isimle yollar ayrılmıştı. Cimbom'da sözleşmesi biten Feghouli ile de vedalaşılmıştı. Feghouli'nin Cimbom'u FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Kulüpsüz kalan Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

Aslan, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.

Kulüpsüz kalan Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

Birçok önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa'da da gündem olmuştu.

Kulüpsüz kalan Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

Bu gelişmelerin yanı sıra sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi.

Kulüpsüz kalan Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

Galatasaray'da aralıksız 5 yıl geçirmesinden sonra takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'den kulübe şok bir dava geldi.

Kulüpsüz kalan Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusunun, GalatasarayFIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

Kulüpsüz kalan Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

3 aylık maaşını alamadığını ileri süren Cezayirli oyuncu, bonuslar ve ev kirasıyla birlikte 1.6 milyon euro hak edişi olduğunu ileri sürerek faiziyle birlikte bu parayı istedi.

Kulüpsüz kalan Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

Galatasaray'dan 20 milyon euro'dan fazla gelir elde eden Feghouli, kontratı bittikten sonra beklediği teklifleri alamayınca takımsız kalmıştı.

Kulüpsüz kalan Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

32 yaşındaki oyuncunun, alacakları için Galatasaray'a dava açması yönetim içinde büyük tepki çektiği öğrenildi.

Kulüpsüz kalan Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

Feghouli, Galatasaray'a 2017 yılında transfer oldu.

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