Kulüpsüz kalan Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

Galatasaray Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.
Sarı kırmızılılar ligde 7 maça çıktı.
Galatasaray Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.
Sarı kırmızılılar ligde 7 maça çıktı.
Aslan, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.
Birçok önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa'da da gündem olmuştu.
Bu gelişmelerin yanı sıra sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi.
Galatasaray'da aralıksız 5 yıl geçirmesinden sonra takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'den kulübe şok bir dava geldi.
Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusunun, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.
3 aylık maaşını alamadığını ileri süren Cezayirli oyuncu, bonuslar ve ev kirasıyla birlikte 1.6 milyon euro hak edişi olduğunu ileri sürerek faiziyle birlikte bu parayı istedi.
Galatasaray'dan 20 milyon euro'dan fazla gelir elde eden Feghouli, kontratı bittikten sonra beklediği teklifleri alamayınca takımsız kalmıştı.
32 yaşındaki oyuncunun, alacakları için Galatasaray'a dava açması yönetim içinde büyük tepki çektiği öğrenildi.
Feghouli, Galatasaray'a 2017 yılında transfer oldu.
Tecrübeli isim Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 138 maça çıktı.
Feghouli, 138 karşılaşmada 30 gol attı.
Ayrıca 31 asist yaptı.