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Terim rekorla başladı

Galatasaray taraftarlarının uzun süredir heyecanla beklediği 'Fatih Terim' belgeseli yayınlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Terim rekorla başladı
4 bölümden oluşan belgesel dün saat 10.00'da Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Tecrübeli hocanın 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle seyirci rekoru kırdı. Daha önceki rekor 11 milyon ile ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'e aitti. Yayını sabah saatlerinde bekleme listesine ekleyen kişi sayısı ise 7 milyona ulaştı. Dünya çapında yayınlanan belgeselle ilgili konuşan Terim, "Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor" ifadesini kullandı.
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