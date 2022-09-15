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GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Gaziantep FK ve ardından gelen Kasımpaşa galibiyeti Galatasaray'da yüzleri güldürdü. Sarı-kırmızılı ekip, geriye düştüğü son iki maçı kazandı. Bu durum keyifleri yerine getirdi ancak daha iyisini isteyen teknik direktör Okan Buruk eksikler üzerinde yoğunlaştı. İşte o maddeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Gaziantep FK ve ardından gelen Kasımpaşa galibiyeti Galatasaray'da yüzleri güldürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Sarı-kırmızılı ekip iki maçta da geriye düşmesine karşın geri dönüş yapmayı başardı. Bu nedenle keyifler yerinde...

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Yeni transferler sayesinde durumun çok daha iyi olacağına dair ciddi bir inanç oluştu.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Teknik direktör Okan Buruk ise üst üste gelen galibiyetlere karşın ipleri sıkı tutmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Özellıkle de bazı istatistikleri değiştirmek gerektiğine inanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Duran toptan atılan şutlara rağmen gol çıkarılamaması...

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Ligin en çok şut atan takımlarından birisi olmalarına rağmen gol sayılarının az kalması... Daha efektif dripling atılması...

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Ortaların başarısızlığı ve kötü kontrol yüzünden kaybedilen toplar.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Okan Buruk'un bu açıkların kapanması için idmanlarda yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

İŞTE OKAN BURUK'UN DÜZELTMEK İSTEDİĞİ İSTATİSTİKLER:

* 31 kezle duran topa en fazla şut atan takım ancak duran toptan gelen gol yok.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

* Ayrıca 106 şutla en fazla şut atan ikinci takım...

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

* 48 kezle ceza sahası dışından en fazla şut çeken ikinci takım. Ancak ceza sahası dışından atılan gol sayısı sadece 2...

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

* 119 kezle en fazla çalım deneyen takım. Buna karşın 55 kez ile en fazla başarı sağlayan 4'üncü takım.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

* Ümraniyespor'dan sonra 98 kezle kötü kontrol yapan ikinci takım.

GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

* 26 kezle en fazla başarısız orta yapan takım.

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