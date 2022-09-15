GALATASARAY HABERLERİ - İşte Okan Buruk'un düzeltmek istediği o maddeler!

Gaziantep FK ve ardından gelen Kasımpaşa galibiyeti Galatasaray'da yüzleri güldürdü.
Gaziantep FK ve ardından gelen Kasımpaşa galibiyeti Galatasaray'da yüzleri güldürdü.
Sarı-kırmızılı ekip iki maçta da geriye düşmesine karşın geri dönüş yapmayı başardı. Bu nedenle keyifler yerinde...
Yeni transferler sayesinde durumun çok daha iyi olacağına dair ciddi bir inanç oluştu.
Teknik direktör Okan Buruk ise üst üste gelen galibiyetlere karşın ipleri sıkı tutmaya devam ediyor.
Özellıkle de bazı istatistikleri değiştirmek gerektiğine inanıyor.
Duran toptan atılan şutlara rağmen gol çıkarılamaması...
Ligin en çok şut atan takımlarından birisi olmalarına rağmen gol sayılarının az kalması... Daha efektif dripling atılması...
Ortaların başarısızlığı ve kötü kontrol yüzünden kaybedilen toplar.
Okan Buruk'un bu açıkların kapanması için idmanlarda yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.
İŞTE OKAN BURUK'UN DÜZELTMEK İSTEDİĞİ İSTATİSTİKLER:
* 31 kezle duran topa en fazla şut atan takım ancak duran toptan gelen gol yok.
* Ayrıca 106 şutla en fazla şut atan ikinci takım...
* 48 kezle ceza sahası dışından en fazla şut çeken ikinci takım. Ancak ceza sahası dışından atılan gol sayısı sadece 2...
* 119 kezle en fazla çalım deneyen takım. Buna karşın 55 kez ile en fazla başarı sağlayan 4'üncü takım.
* Ümraniyespor'dan sonra 98 kezle kötü kontrol yapan ikinci takım.
* 26 kezle en fazla başarısız orta yapan takım.