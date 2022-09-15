GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Bir süredir gündemde olan maaşı konusunda Kerem'in kafasını boşaltıp sahaya odaklanmasını sağlamak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, bu yıl 8 milyon TL alacak olan Kerem'in maaşını 14 milyon TL seviyelerine çıkaracak.