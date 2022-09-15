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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da ilk 5 hafta skor katkısı yapamadığı için strese giren yıldız oyuncu, psikolojik destekle toparlandı. Milli futbolcu Galatasaray maçındaki performansı ile göz doldurdu. Kerek Aktürkoğlu, Konyaspor maçında da ilk 11'de olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Geçen sezon tek başına Galatasaray'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu için yaz ayı iyi geçmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Avrupa'dan beklediği transfer teklifini alamayan genç oyuncu, yeni transferlerin maaş olarak oldukça gerisinde kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Yıldız futbolcu, ilk 5 hafta skor katkısı yapamayınca da eleştiriler yükselmeye başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Bu sıkıntılı süreçte ailesinin yanında olduğu Kerem'in bir aydır psikolojik destek de aldığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

SOSYAL MEDYAYI KAFAYA TAKMADI

Spor psikoloğu ile çalışmaya başlayan 23 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumları kafasına takmamayı öğrendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Kendisinden beklenen patlamayı Kasımpaşa'ya yapan Kerem Aktürkoğlu, gollerini babasına armağan etti ve Harry Potter sevinci yerine öptüğü elini kameralara gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre; Yusuf Demir ve Rashica ile forma rekabetine giren Kerem, Konyaspor maçında da ilk 11'de olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma 2 gol ile katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

ZAMMI KAPTI

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi Kerem'in takımı sırtlamaya başladığını gören Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, üstün performansının ardından futbolcusuna zam yapma kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Bir süredir gündemde olan maaşı konusunda Kerem'in kafasını boşaltıp sahaya odaklanmasını sağlamak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, bu yıl 8 milyon TL alacak olan Kerem'in maaşını 14 milyon TL seviyelerine çıkaracak.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'a bedelsiz olarak geçen sezonun başında gelen kanat oyuncusunun 4 yıl daha kontratı bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu küllerinden doğdu! O gerçek ortaya çıktı

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu 23 yaşında, sol kanat mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur.

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