Haberler Galatasaray G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Galatasaray yıldız oyuncularından büyük gelir elde etmek için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı yönetim transfer şovunu paraya çevirecek. Aslan, Icardi, Mertens ve Torreira gibi yıldız oyuncuların formalarını New York, Milano ve Uzak Doğu'da pazarlayarak adını tüm dünyaya duyuracak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Galatasaray, yeni sezon öncesinde önemli transferleri bünyesine katarak adeta şov yaptı.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint Germain forması giyen Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Cimbom ayrıca Napoli ile sözleşmesi sona eren Mertens ve Arsenal forması giyen Torreira ile kadrosunu çok güçlendirdi.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Sarı-Kırmızılı Yönetim yıldızlarla dolu kadrosundan daha da fazla yararlanmak için harekete geçti.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Galatasaray Icardi, Mertens ve Torreira'nın formalarını yurt dışında pazarlayarak önemli bir gelirin sahibi olmayı planlıyor.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Avrupa devlerinden Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi kulüplerin gittiği yolu takip ediyor.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Aslan, forma satışı ile hem ekonomik anlamda kazanç elde etmeyi hedefliyor.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Hem de PR anlamında zirve yapmayı planlıyor.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

TÜM DÜNYA DUYACAK

Galatasaray, 3 yıldızın formalarını New York, Milano, Berlin, Londra ve Uzak Doğu'da satışa çıkarmayı hedefliyor.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Sarı-Kırmızılı Yönetim, yurt dışındaki gurbetçilerin ve futbolseverlerin dikkatini çekerek yeni projeyi tüm dünyaya duyurmak istiyor.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

ICARDI SAHNE ALIYOR

Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi bugün oynanacak Konyaspor maçının kadrosuna alındı.

G.Saray'dan çilek ticareti! Transfer şovu paraya çevrilecek

Sarı Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk maçın gidişatına göre tecrübeli oyuncuya forma verecek.

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