Haberler Galatasaray Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış gününde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında lider Konyaspor'u ağırlıyor. Kazananın günü lider kapatacağı karşılaşmada iki takımın hedefi de 3 puan. Galatasaray Konyaspor maçı öncesi 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 18:39 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 18:59
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış gününde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında lider Konyaspor'u ağırlıyor.

Kazananın günü lider kapatacağı karşılaşmada iki takımın hedefi de 3 puan.

Galatasaray Konyaspor maçı öncesi 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Konyaspor: - Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

DİĞER
Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay sevgilisiyle öpüşürken yakalandı! İşte o anlar...
Kenan Doğulu, Emel Sayın’ı bakın neresinden öptü! Yeşilçam’ın mavi boncuğu uyardı ancak nafile! “Beren Saat görmesin ve duymasın”
Mertens'in menajerinden flaş sözler! Napoli'de...
Çebi'den federasyona: Bedeli ağır olur!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk: Icardi oynayabilecek durumda
Mertens'in menajerinden flaş sözler! Napoli'de...
TOKİ'YE AİLESİYLE YAŞAYAN GENÇ BAŞVURABİLİR Mİ?
ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Zonguldak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
YOZGAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Yozgat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan maç öncesi Robert Muric açıklaması Konyaspor'dan maç öncesi Robert Muric açıklaması 19:09
Mertens'in menajerinden flaş sözler! Napoli'de... Mertens'in menajerinden flaş sözler! Napoli'de... 18:39
Çebi'den federasyona: Bedeli ağır olur! Çebi'den federasyona: Bedeli ağır olur! 18:07
Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Galatasaray'ın 11'i belli oldu! 17:52
Michael Jordan'ın forması rekor fiyata satıldı! Michael Jordan'ın forması rekor fiyata satıldı! 17:11
G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? 16:36
Daha Eski
Arkas G.Saray'ı mağlup etti Arkas G.Saray'ı mağlup etti 16:28
Almanya - İspanya maçı saat kaçta? Almanya - İspanya maçı saat kaçta? 16:16
James Rodriguez'in yeni takımı resmen açıklandı! James Rodriguez'in yeni takımı resmen açıklandı! 16:14
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu 16:14
Polonya - Fransa maçı saat kaçta? Polonya - Fransa maçı saat kaçta? 16:12
TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN? | 2022 Dünya Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN? | 2022 Dünya Güreş Şampiyonası final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 16:02