Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış gününde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında lider Konyaspor'u ağırlıyor.

Kazananın günü lider kapatacağı karşılaşmada iki takımın hedefi de 3 puan.

Galatasaray Konyaspor maçı öncesi 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Konyaspor: - Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.