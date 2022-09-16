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GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Juan Mata transferi büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılıların İspanyol yıldızıyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Ülke basınından Diario AS'ta görev yapan Jorge Garcia, Juan Mata ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 10:04
GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak şov yapan Galatasaray'da en dikkat çekici takviyelerden biri Juan Mata oldu.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

İspanyol basınından Diario AS'ta görev yapan Jorge Garcia, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

Radyospor'a konuşan Garcia, Galatasaray'ın Juan Mata transferinin hiçbir şekilde sürpriz olmadığını söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

G.Saray'ın büyük bir kulüp olduğunu söyleyen Garcia, "Mata gereksinimleri büyük olan böyle bir kulübe geliyor; o nedenle şaşırdığımız bir transfer olmadı." dedi.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

"Juan Mata kazanmayı arzulayan, şampiyonluk için oynayan bir kulüpte olmak istedi."

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

"Galatasaray şampiyonluk ve kupa baskısının olduğu bir kulüp, tam da Mata'nın istediği gibi; çünkü o kariyeri boyunca hep baskının olduğu ortamlarda oynamaya alıştı."

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

"Galatasaray'a gelirken, Manchester United'ta oynarken Old Trafford'ta hissettiği baskılı ve ateşli taraftar topluluğunu bulacağını düşündü.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

Kariyerinin son aşamasında aynı çoşkulu ve yarışmacı ortamda olmayı tercih etti.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

"VASATLIĞI HİÇ KABUL ETMEDİ"
Jorge Garcia, ''Belki, United'ta son sezonunda çok fazla forma şansı bulamadı; ama onu çok iyi tanıyanların söylediği ortak şey; Türkiye'ye tatil için gelmediği yönünde. Türkiye'ye tatil için gelmedi Mata.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

Yarışmak ve başarılı olmak için geldi. Futbolunun son aşamasında lig şampiyonluğu da yaşamak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

34 yaşında olması, Juan Mata gibi bir oyuncuyu etkilemez; çünkü o her zaman, her koşulda kendine iyi bakar, oynamasa bile her an kendini hazır tutar.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

Çalışmayı çok seven bir karakter. Tüm kariyeri boyunca böyle olmuştur. Hiçbir zaman kendini bırakmadı.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

Fizik güç açısından hiçbir zaman düşüş yaşamadı. Vasatlığı hiç kabul etmedi. Her zaman takımı için hazır oldu'' şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

"EGOİST BİR FUTBOLCU DEĞİLDİR"
Mata'nın tam bir takım oyuncusu olduğunu belirten Garcia, ''Çok nitelikli ve tecrübeli bir oyuncu. Kendisiyle birlikte oynayan oyuncuların daha iyi performans vermesini sağlayan bir oyuncu...

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

Oyun içerisinde bağlantıları sağlamak konusunda çok başarılıdır. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışır.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

Her zaman takımın daha iyi oynaması için mücadele eder. Egoist bir futbolcu değildir. Takımı için çalışır. Bence Galatasaray'da çok başarılı olacak'' dedi.

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

"ÖNEMLİ TEKLİFLER GELDİ!"
"Aslında Mata'ya Machester United'tan ayrıldıktan sonra çok önemli teklifler geldi."

GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

"İspanya'dan geldi, Asya'dan da çok önemli paralar teklif edildi. Ama Mata bunları kabul etmedi."

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