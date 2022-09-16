GALATASARAY HABERİ: Juan Mata sürprizi! "Teklifler geldi"

Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak şov yapan Galatasaray'da en dikkat çekici takviyelerden biri Juan Mata oldu.
Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak şov yapan Galatasaray'da en dikkat çekici takviyelerden biri Juan Mata oldu.
İspanyol basınından Diario AS'ta görev yapan Jorge Garcia, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Radyospor'a konuşan Garcia, Galatasaray'ın Juan Mata transferinin hiçbir şekilde sürpriz olmadığını söyledi.
G.Saray'ın büyük bir kulüp olduğunu söyleyen Garcia, "Mata gereksinimleri büyük olan böyle bir kulübe geliyor; o nedenle şaşırdığımız bir transfer olmadı." dedi.
İşte o sözler...
"Juan Mata kazanmayı arzulayan, şampiyonluk için oynayan bir kulüpte olmak istedi."
"Galatasaray şampiyonluk ve kupa baskısının olduğu bir kulüp, tam da Mata'nın istediği gibi; çünkü o kariyeri boyunca hep baskının olduğu ortamlarda oynamaya alıştı."
"Galatasaray'a gelirken, Manchester United'ta oynarken Old Trafford'ta hissettiği baskılı ve ateşli taraftar topluluğunu bulacağını düşündü.
Kariyerinin son aşamasında aynı çoşkulu ve yarışmacı ortamda olmayı tercih etti.
"VASATLIĞI HİÇ KABUL ETMEDİ"
Jorge Garcia, ''Belki, United'ta son sezonunda çok fazla forma şansı bulamadı; ama onu çok iyi tanıyanların söylediği ortak şey; Türkiye'ye tatil için gelmediği yönünde. Türkiye'ye tatil için gelmedi Mata.
Yarışmak ve başarılı olmak için geldi. Futbolunun son aşamasında lig şampiyonluğu da yaşamak istiyor.
34 yaşında olması, Juan Mata gibi bir oyuncuyu etkilemez; çünkü o her zaman, her koşulda kendine iyi bakar, oynamasa bile her an kendini hazır tutar.
Çalışmayı çok seven bir karakter. Tüm kariyeri boyunca böyle olmuştur. Hiçbir zaman kendini bırakmadı.
Fizik güç açısından hiçbir zaman düşüş yaşamadı. Vasatlığı hiç kabul etmedi. Her zaman takımı için hazır oldu'' şeklinde konuştu.
"EGOİST BİR FUTBOLCU DEĞİLDİR"
Mata'nın tam bir takım oyuncusu olduğunu belirten Garcia, ''Çok nitelikli ve tecrübeli bir oyuncu. Kendisiyle birlikte oynayan oyuncuların daha iyi performans vermesini sağlayan bir oyuncu...
Oyun içerisinde bağlantıları sağlamak konusunda çok başarılıdır. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışır.
Her zaman takımın daha iyi oynaması için mücadele eder. Egoist bir futbolcu değildir. Takımı için çalışır. Bence Galatasaray'da çok başarılı olacak'' dedi.
"ÖNEMLİ TEKLİFLER GELDİ!"
"Aslında Mata'ya Machester United'tan ayrıldıktan sonra çok önemli teklifler geldi."
"İspanya'dan geldi, Asya'dan da çok önemli paralar teklif edildi. Ama Mata bunları kabul etmedi."