Icardi ve Mata tribünde

Galatasaray'ınhocası Okan Buruk, Kasımpaşa deplasmanında yeni transfer edilen Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica'yı kadroya dahil etti. 3 futbolcu mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Fiziksel olarak henüz hazır durumda olmayan Mauro Icardi ve Juan Mata ise kadroda yer almadı. İki futbolcu kadroda yer almamasına karşın takımı yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu iki futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatmasına karşın henüz tam hazır durumda olmayan Midtsjö kadroya dahil edilmedi. Juan Mata ve Mauro Icardi, karşılaşmayı Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur'la birlikte izledi.