Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Florya sözleri: Görüşmeler sürüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekonomik projeler, takımın genel durumu ve transferle ilgili konuşan Özbek, önemli ifadeler kullandı.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Bu toplantıyı düzenlemekte ki amacımız, mali projelerimizi ve sportif anlamda nerede olduğumuzu taraftarlarımıza anlatmak. Mecidiyeköy Binası, rahmetli Duygun Yarsuvat döneminde gündeme geldi. Bana o zaman yetki verdi. Orayı yönetmemi istedi. Kabası bitmiş bir şekilde inşaatını tamamladık. Ondan sonra ise bugüne kadar hiç gündeme gelmedi. Bu gayrimenkulü geliştirmek istiyoruz.

Ben, burayı başkan olmadan önce de geliştirmek için uğraşıyordum. Bugün ise Erden kardeşimin de katkılarıyla biz geliştiriyoruz. Biz, Mecidiyeköy'ü rezidans dairelere çevireceğiz. Üyelerimizi buradan daire almaya davet ediyorum. Yabancıya satış konusunda da ihale açtık. Bu ihalede bir firma ile anlaştık. İhaleyi kazanan firma ile anlaşma yapmak üzereyiz. Mecidiyeköy Binası'nın alt katındaki dükkanları satmayacağız. 160 parça dairenin satışından 1 milyar TL'ye yakın bir fon bekliyoruz.

"MECBURİYETLERİMİZ VAR"

Mecidiyeköy'den gelecek 1 milyar TL'yi çeşitli finans şekliyle değerlendirmek, Galatasaray'ın ihtiyacıdır. Bunun bildiğiniz gibi bir kısmı Galatasaray'ın kredilerinin kapatılması için Bankalar Birliği ile mecburiyetlerimiz var. Bu paranın yarısı, Bankalar Birliği'ndeki kredinin 2 milyar 200 TL olan ana para hesabının bir kısmını kapatmaya gidecek. Diğer yarısı, Galatasaray'ın Kemerburgaz ve Florya'daki faaliyetlerine destek vermek için kasaya girecek.

Galatasaray Adası'nda hazineye ait olan parsellerin tapusunu 30 yıllığına aldık. Bu tapular üst kullanım hakkı tapusudur. Bu tapuları aldıktan sonra ada üzerinde proje geliştirme şansınız olur. Galatasaray adasının üyelerin hizmetine açılması konusunda birçok arkadaşımın emeği var. Adanın bugünkü hale gelmesini yönetim kurulu bütçesinden karşılayacağımız konusunda söz vermiştik. Üyelerimiz çoluğuyla çocuğuyla burada vakit geçiyor.

Galatasaray'da eksik olan bir şey var; sevgi iklimi. Bu sevgi iklimini yaratalım. Galatasaray'da barışma eksik, yaratalım. Bir araya gelmenin, beraber olmanın gereğine vurgu yaptık. Ada, bu amaca hizmet eden önemli bir faktör.

"BİZE TAHSİS EDECEKLER"

Kemerburgaz'daki arazinin 30 yıllık üst kullanım hakkı tapusunu aldık. Bu tapuyu aldığınız zaman, proje yapabiliyorsunuz. İmar durumunu çıkardık. Daha önceki başkanlık döneminde uygulamayı düşündüğümüz projelerimiz hazırdı. İnşaat faaliyetlerimize başladık. İnşaatı iki fazda düşünüyoruz. İki ana yerleşkemiz var. A takım binası ve akademi binamız var. Toplamda bu iki parçanın yüzölçümü 102 dönüm. Ormana ait bir arazi var ortada. Bunun müracaaatını yaptık, bize tahsis edecekler.

Birinci fazda, a takım binasını yapıp birkaç sahayla hemen hizmete açma planımız var. Bunun sebebi şu; Florya'daki projeyi yapabilmemiz için a takımı oradan deplase etmemiz lazım. Bu bize, hem mali yükün zamanlaması açısından bir avantaj sağlayacak. Gelecek sezon A Takımı, Kemerburgaz'da kısa sürede inşa edilecek yeni tesislerimize almak istiyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok.

"FLORYA'DA BİR KISIM GALATASARAY'IN MALI"

Florya'da bir kısım Galatasaray'ın tapulu malı. Bir kısmı da Emlak Konut'un tapulu malı. Bugün itibarıyla yaptığımız görüşmelerde, Emlak Konut'tan kendi tapularında olan kısmın bize satılması için bir mutabakatımız var. Değerli Bakanım Murat Kurum ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimiz var. Buranın Galatasaray'a satılması, Galatasaray kulübünün bütünü burada inşai faaliyete başlaması için görüş birliği sağlandı.

"SADECE İSTANBUL DEĞİL TÜM TÜRKİYE'DE"

Mecidiyeköy'den gelecek fon, Riva'dan gelecek fon, Florya'dan gelecek fonu üst üste koyunca büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakamın evvela gideceği yer Bankalar Birliği'ndeki kredinin ana parasının kapatılması. Hemen derhal tasfiye edilmeli. Günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz. Yıllık yaklaşık 400 milyon lira. 400 milyon lira faiz ödeyen bir kulüp, sürdürülebilir sportif başarı sağlayamaz. Galatasaray'a yeni araziler kazandırmak üzere projelerimiz var. Riva nasıl umudumuz olmuşsa senelerce, Galatasaray'a yeni Rivalar kazandırmak üzere yaratacağımız fondan ayrılacak paylar var. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'de.

"ÖNCÜ KULÜP GALATASARAY'DIR"

Galatasaray, büyük bir spor kulübü. Şunu kaçırmamak lazım, olimpik sporların Türkiye'ye gelmesine öncü olan kulüp Galatasaray'dır. Bu sporların bu ülkede sevilmesine vesile olunmuştur.

"HEDEFİMİZ CUMHURİYET'İN 100. YILINDA ŞAMPİYONLUK"

Her zaman söylediğim gibi Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray. 100. yılda da hedefimiz şampiyonluk. Bizim için çok önemli bir dönem.

"GECE 2-3'LERE KADAR ÇALIŞTIK"

Geldiğimizde bize rapor sunan bir teknik ekip yoktu. Teknik direktör yurt dışındaydı, bize rapor vermediler. Biz gece 2-3'lere kadar çalışarak durumu bu hale getirdik. Umuyorum bu emeklerimizin meyvesini alacağız.