Haberler Galatasaray Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui, gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye başladı. Omar Elabdellaoui'ye yapılan bir teklif de Kuzey'den geldi. Omar'ın, gelen transfer teklifini reddetmesinin sebebi bir hayli şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:15
Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

"Sevgili Galatasaray ailem, benimle ilgili medyada çıkan haberlere inanmak yerine gerçeği benden öğrenmenizi istedim.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Sezon öncesi menajerim, beni isteyen bazı takımların teklifleri olduğunu iletti.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Hocamızla konuşup, kendisi bana planlarının içinde olduğunu söyledikten sonra menajerime diğer tüm teklifleri unutmasını ve burada kalmak ve takıma yardımcı olmak istediğimi söyledim.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Sadece birkaç gün önce, transfer sezonunun kapanmasına az süre kala; Cenk Ergün bana, kulübün kendime yeni bir takım bulmamı istediğini söyledi.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Ona, bunun benim için çok sürpriz olduğunu ancak kulüp böyle istiyorsa çok az bir zaman kalmasına rağmen menajerime hemen bir takım bulmasını söyleyeceğimi ilettim.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Bunu menajerime ilettiğimde konuyla ilgileneceğini ve elinden geleni yapacağını; benim bu süreçte antrenmanlara devam edip, formda kalmayı sürdürmemi söyledi.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

O andan itibaren ne kulüpten ne de menajerimden takım bulmayla ilgili bir şey duydum.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Bazı insanlar ne derse desin, bu kulübe olan sevgim ve saygım sürüyor. Normal şartlarda medyada söylenenlere dair çıkıp konuşmuyorum ancak birilerinin beni kötü bir durumda bırakmaya çalıştığını hissederek, bir açıklama yapmak zorunda kaldım.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Benim için ettiğiniz duaları ve desteğinizi hiç unutmadım ve unutmayacağım. Bana inanın.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Her zaman takımımın ve tüm Galatasaray ailemin başarılı olmasını dileyeceğim."

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

RESMİ TEKLİF GELDİ
Bununla beraber Norveç başını, Omar Elabdellaoui'ye gelen transfer teklifini duyurdu.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Aktarılan bilgilere göre Omar'a, Rus kulübü Dinamo Moskova talip oldu.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Moskova, Omar Elabdellaoui'ye 'kazançlı bir sözleşme' teklifinde bulundu.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

Omar'ın transfer olmama sebebi işe şaşkınlık yarattı.

Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui transfer teklifini reddetti! Savaş...

SAVAŞTAN DOLAYI GİTMİYOR!
Haberde, Omar Elabdellaoui'nin, Rusya - Ukrayna savaşından dolayı teklifi reddettiği bilgisine yer verildi.

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