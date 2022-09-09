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Mauro Icardi çılgınlığı

Günlerdir gelişi dört gözle beklenilen Mauro İcardi sonunda İstanbul'a ayak bastı. PSG'nin dünyaca ünlü futbolcusu gece yarısı Atatürk Havalimanı'na iniş yapmasının ardından adeta yer yerinden oynadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 06:50
Mauro Icardi çılgınlığı

Günlerdir gelişi dört gözle beklenilen Mauro İcardi sonunda İstanbul'a ayak bastı. PSG'nin dünyaca ünlü futbolcusu gece yarısı Atatürk Havalimanı'na iniş yapmasının ardından adeta yer yerinden oynadı. 30 bine yakın taraftarın önüne çıktığı anlar ise tam anlamıyla görülmeye değerdi. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen İcardi de bu yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Uçakta çocuklarıyla çalıştığı '3'lüyü' bu kez taraftarla birlikte çekti. Herkese yakın ilgi gösterdi, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

PSG TAKVİYELİ ÖDEME

Galatasaray, 3 sezon önce PSG'nin İnter'den 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı İcardi'yi bedelsiz olarak kiraladı. Büyük bir transfer başarısına imza atan sarı-kırmızılılar sadece 8 milyon Euro'luk ücretinin 3 milyon euroluk kısmını ödeyecek.

UZUN YILLAR KALABİLİR

1 yıllığına Galatasaray'a gelen Mauro İcardi'nin PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip PSG ile satın alma opsiyonu için herhangi bir anlaşma yapmadı ama sezon sonunda yıldız oyuncu ve Fransız takımıyla yeniden masaya oturulacak ve şartlar uygun olması halinde bonservisi alınacak. Bu konuda kulüpler arasında prensip anlaşması olduğu belirtiliyor.

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