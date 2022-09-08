TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 5 KAP açıklaması birden! İşte yeni yıldızların maliyetleri

Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, bu futbolcuların mali detaylarını da açıkladı.
Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, bu futbolcuların mali detaylarını da açıkladı.
MATHIAS ROSS 1.75 MİLYON EURO
Victor Nelsson'un vatandaşı ve mevkidaşı Mathias Ross için ise kasadan 1.75 milyon Euro çıkacak. Oyuncuya ise 400 bin Euro maaş ödenecek.
İşte KAP bildirimi:
Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
"Çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada olmak benim için büyük bir fırsat. Şu an gurur duyuyorum. Galatasaray Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri. Galatasaray'a dair birçok bilgiye sahibim. Nelsson'a karşı Danimarka'da birçok maça çıktım. Kişisel olarak onu tanımıyorum ama bir an önce tanışmak istiyorum. Taraftarımızla buluşacağım günü bekliyorum. Onların güçlü desteğiyle oynamak için sabırsızlanıyorum."
MILOT RASHICA BEDELSİZ KİRALANDI
Championship ekibi Norwich City'den kiralanan Milot Rashica için kiralama ücreti ödenmeyecek. Oyuncuya ise 1.5 milyon Euro maaş ödenecek.
İşte KAP'a yapılan o bildirim:
Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"BU FORMAYI GİYMEK BENİM İÇİN ONUR"
"Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için mutluyum. Bu formayı giymek benim için bir onur. Bir an önce sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Buraya gelmeden önce taraftarımızın bana olan sevgisini ve desteğini hissettim. Onlarla stadyumda buluşacağımız anı heyecanla bekliyorum."
YUSUF DEMİR'İN BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf Demir için kasasından 6 milyon Euro çıkacak Cimbom, bunu da 4 yılda 5 taksit halinde ödeyecek. Oyuncuya ise 650 bin Euro maaş ödeyecek Aslan, her yıl 100 bin Euro maaş artırımına gidecek.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"
"Bu transferin olması için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve umarım en tepede yer alacağız. Stadyumumuzu hep televizyondan izledim. Hiç gelme şansım olmamıştı. Stadımızı ilk defa görmek bana ayrı bir motivasyon veriyor. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorum. En büyük hedefimiz şampiyon olmak. Çok müthiş taraftarımız var. Onların önünde oynayacağım günü bekliyorum."
JUAN MATA'YA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Bonservisi elinde olan Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Buna göre oyuncuya 1.9 milyon Euro maaş ödenecek.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"G.SARAY EN BÜYÜK BAŞARILARA SAHİP"
"Çok iyi hissediyorum. Heyecanlıyım ve oldukça motiveyim. Burada bulunduğum için minnettarım. Herkes çok cana yakın davranıyor. Galatasaray'la kazanmak için sabırsızlanıyorum. Herkes burasının ne kadar güzel bir atmosfere sahip olduğunu bana söyledi. Bunu yaşayacağım anı bekliyorum. Taraftarlarımız önünde mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray Türkiye'deki en büyük başarılara sahip takım. Ayrıca futbol tarihinde de yeri olan bir kulüp. Sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim."
MAURO ICARDI'YE 750 BİN EURO!
Sarı-kırmızılı takım Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'ye sadece 750 bin Euro maaş ödeyecek.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"GALATASARAY HEP YUKARIYI HEDEFLER"
"Bu güzel karşılamayı yaptıkları için taraftarımıza çok teşekkür ederim. Ailem ve ben çok etkilendik. İnanılmaz bir karşılamaydı. Gelir gelmez böyle bir sevgi göstermeleri beni çok etkiledi. Bu yaz birçok teklif aldım. Erden Bey ile uzun süren diyaloglarımız oldu. Onun sonucunda buraya geldim. Yapabileceği her şeyi yaptı. Sonunda burada olmaktan dolayı çok mutluyum. PSG'de oynarken buraya gelmiştim ve bu statta bir gol atmıştım. Şu anda Galatasaray formasını savunacağım. Umarım burada gollerime devam ederim ve gol sevinçlerimi Galatasaray için paylaşırım. Umarım tekrar bu takımı tekrar en üst seviyeye getiririz. Galatasaray hep yukarıları hedefleyen bir takım. Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Oyuncular, çalışan herkes, tüm taraftarı tekrar bir Şampiyonlar Ligi gecesiyle tanıştırarak bunu kutlamak istiyor."