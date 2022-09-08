TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı!

Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir. pic.twitter.com/ZFuEiiIlyh