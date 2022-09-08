TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı!

Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlandığını açıkladı.
Cimbom açıklamada, "Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir." ifadelerini kullandı.
İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir. pic.twitter.com/ZFuEiiIlyh— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2022