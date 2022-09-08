Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da takviyelerin ardından takımdan ayrılacak isimlerde netlik kazanıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Oğulcan Çağlayan'ın Giresunspor'a geçici transferi konusunda anlaşıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 23:18
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan ile yollar ayrıldı!
Galatasaray'da, Oğulcan Çağlayan Giresunspor'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Cimbom açıklamada, "Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir." ifadelerini kullandı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
DİĞER
David Beckham'dan Nathan Redmond'a Beşiktaş tavsiyesi! Dele Alli ne söyledi?
Tuğba Altıntop’tan kahreden haber! Köpek saldırısına uğradı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba’nın son hali yürek yaktı...
Maçta penaltı kararı! İşte o müdahale
VAR'da izledi kırmızıyı verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray bir ayrılığı daha açıkladı!
G.Saray'da yeni yıldızların lisansı çıkarıldı!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oğulcan Çağlayan Süper Lig ekibinde! Oğulcan Çağlayan Süper Lig ekibinde! 23:18
Galatasaray bir ayrılığı daha açıkladı! Galatasaray bir ayrılığı daha açıkladı! 23:14
G.Saray'da yeni yıldızların lisansı çıkarıldı! G.Saray'da yeni yıldızların lisansı çıkarıldı! 23:02
Maçta penaltı kararı! İşte o müdahale Maçta penaltı kararı! İşte o müdahale 22:50
Büyükekşi Infantino ile buluştu! Büyükekşi Infantino ile buluştu! 22:46
Lucescu'dan bir garip açıklama! “F.Bahçe çok fazla faul yaptı” Lucescu'dan bir garip açıklama! “F.Bahçe çok fazla faul yaptı” 22:38
Daha Eski
Jorge Jesus'tan Lucescu'ya gönderme! Jorge Jesus'tan Lucescu'ya gönderme! 22:26
VAR'da izledi kırmızıyı verdi! VAR'da izledi kırmızıyı verdi! 22:24
Roma'ya Ludogorets şoku! Roma'ya Ludogorets şoku! 22:22
Mircea Lucescu: Fenerbahçe futbol oynamadı! Mircea Lucescu: Fenerbahçe futbol oynamadı! 22:18
Rennes son dakikada üç puanı kaptı! Rennes son dakikada üç puanı kaptı! 22:12
Arsenal deplasmanda kazandı! Arsenal deplasmanda kazandı! 22:11