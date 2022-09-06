GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

Süper Lig'e iyi başlayamayan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında aldığı 3 puan ile nefes aldı.
Süper Lig'e iyi başlayamayan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında aldığı 3 puan ile nefes aldı.
Sarı-kırmızılı ekip yüzünü tekrar transfere çevirdi.
8 Eylül'de bitecek olan transfer döneminde son takviyelerini yapmak isteyen Cimbom, harekata başladı.
Sarı-kırmızılılar TRT Spor'un haberine göre 3 büyük dünya yıldızı ile ilgileniyor.
Manchester United'ın Fransız golcüsü Anthony Martial ile ilgilenen Galatasaray transferi noktalamak istiyor.
Gol yollarındaki eksikliği kapatmak isteyen Aslan, Martial'e imza attırmak istiyor.
Harekatın ikinci ismi Adama Traore.
Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da geçiren İspanyol oyuncu, Wolverhapmton'da forma giyiyor.
Aslan'ın rotasındaki üçüncü isim ise James Rodriguez.
Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği başarı sonrası Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu bekleneni veremedi.
Monaco, Real Madrid, Porto ve Everton gibi kulüplerde forma giyen Güney Amerikalı, şu anda Er Reyyan'da oynuyor.
Rodriguez'in Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı biliniyor.
Anthony Martial'in bonservis bedeli 16 milyon euro seviyelerinde.
Adama Traore'nin fiyatı ise 20 milyon euro olarak biliniyor.
James Rodriguez'in bonservis bedeli 13 milyon euro.