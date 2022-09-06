Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

Galatasaray transfer haberi.... Sarı kırmızılı yönetim transferin son günlerinde yıldız isimlere Galatasaray forması giydirmek için yoğun mesai harcıyor. Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasıyla düğmeye basan Galatasaray yıldız isimler için devreye girdi. İşte o yıldız isimler... (GS TRANSFERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 00:22 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 00:24
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

Süper Lig'e iyi başlayamayan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında aldığı 3 puan ile nefes aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

Sarı-kırmızılı ekip yüzünü tekrar transfere çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

8 Eylül'de bitecek olan transfer döneminde son takviyelerini yapmak isteyen Cimbom, harekata başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

Sarı-kırmızılılar TRT Spor'un haberine göre 3 büyük dünya yıldızı ile ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

Manchester United'ın Fransız golcüsü Anthony Martial ile ilgilenen Galatasaray transferi noktalamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

Gol yollarındaki eksikliği kapatmak isteyen Aslan, Martial'e imza attırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği başarı sonrası Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu bekleneni veremedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

Monaco, Real Madrid, Porto ve Everton gibi kulüplerde forma giyen Güney Amerikalı, şu anda Er Reyyan'da oynuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Adama Martial ve James...

Rodriguez'in Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

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