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SON DAKİKA - Galatasaray - Gaziantep FK maçında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Zorlu mücadelenin 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Figueiredo ile birlikte hava topu mücadelesine giren 27 yaşındaki savunmacı, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 21:49 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 22:03
SON DAKİKA - Galatasaray - Gaziantep FK maçında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü!

Galatasaray ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Sarı-kırmızılılar mücadelenin 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Günay Güvenç'in gönderdiği uzun topta Abdülkerim Bardakcı ve Figueiredo birlikte hava topuna çıktı. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, bu pozisyonda Abdülkerim'in rakibine faul yaptığını işaret etti.

Uğurlu, 31. dakikada ilk sarı kartını gören Abdülkerim'e bu pozisyonda da sarı kart gösterdi ve 27 yaşındaki futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.

Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim'in kırmızı kart pozisyonunda itirazda bulunan Lucas Torreira da sarı kart gördü.





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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