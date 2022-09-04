Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam eden Cengiz Ünder'i aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam eden Cengiz Ünder'i aldı.
Sarı-kırmızılılar milli futbolcu için Marsilya'ya teklif yaptı.
MARSİLYA'DAN CENGİZ KARARI
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Cengiz Ünder için Marsilya'ya yaptığı kiralama teklifi geri çevrildi.
TUDOR İLE SORUNLAR YAŞIYOR
Son günlerde Fransız basınında teknik direktör Igor Tudor ile Cengiz Ünder arasındaki soğuk rüzgarlar gündem olmuştu.
Ünder, bu sezon Marsilya'da 4 maçta 157 dakika süre alabildi ve skora katkı yapamadı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Cengiz Ünder'in Marsilya ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder daha önce Roma, Leicester City, Başakşehir, Altınordu ve Bucaspor takımlarında oynamıştı.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Marsilya ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de dünyaya geldi.
Cengiz, Balıkesir'de hayata gözlerini açtı.
Cengiz Ünder, 1.73 boyunda.
Milli oyuncu, sağ kanatta oynuyor.
Cengiz, tercih edilmesi halinde sol kanatta ve göbekte de oynayabiliyor.
Milli yıldızın 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfermarkt verilerince Cengiz'in piyasa değeri 22 milyon euro.
Cengiz A Milli Futbol Takımı ile toplamda 42 maça çıkarken 13 gol üretti.