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Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, A Milli Futbol Takımı'mızın ve Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder için Fransız ekibinde transfer teklifinde bulundu. Marsilya, Galatasaray'ın teklifine cevabını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 14:43
Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

TUDOR İLE SORUNLAR YAŞIYOR

Son günlerde Fransız basınında teknik direktör Igor Tudor ile Cengiz Ünder arasındaki soğuk rüzgarlar gündem olmuştu.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Ünder, bu sezon Marsilya'da 4 maçta 157 dakika süre alabildi ve skora katkı yapamadı.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Cengiz Ünder'in Marsilya ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder daha önce Roma, Leicester City, Başakşehir, Altınordu ve Bucaspor takımlarında oynamıştı.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Marsilya ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de dünyaya geldi.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Cengiz, Balıkesir'de hayata gözlerini açtı.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Cengiz Ünder, 1.73 boyunda.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Milli oyuncu, sağ kanatta oynuyor.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Cengiz, tercih edilmesi halinde sol kanatta ve göbekte de oynayabiliyor.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Milli yıldızın 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Transfermarkt verilerince Cengiz'in piyasa değeri 22 milyon euro.

Galatasaray'dan Cengiz Ünder için Marsilya'ya transfer teklifi geldi!

Cengiz A Milli Futbol Takımı ile toplamda 42 maça çıkarken 13 gol üretti.

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