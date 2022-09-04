GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde 7 puan toplayan sarı-kırmızılılarda, transfer döneminin son günlerine girerken hareketli saatler yaşanıyor.
Kadrosunu Dries Mertens, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Leo Dubois ile güçlendiren Cimbom'da yönetim fırsat transferlerini değerlendirmek istiyor.
Transfer sürecince kadrosuna kazandırdığı yıldız isimlerle dikkatleri üzerine çeken Aslan'ın stoper takviyesi yapması bekleniyor.
Marcao'yu Sevilla'ya sattıktan sonra yerini Abdülkerim Bardakcı ile dolduran sarı-kırmızılılar, stoper transferinde yerli harekatında bulunuyor.
Defans hattına takviye yapacak olan Cimbom'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'ın, Leicester'da oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmelerin gelecek hafta da devam edeceği belirtildi.
26 yaşındaki yıldız futbolcu, kulübünün 4 Eylül Pazar günü oynadığı Brighton maçı kadrosunda da bulunmuyor.
Başarılı stoper geride bıraktığımız sezonlarda Barcelona ve Arsenal gibi kulüplerle anılmıştı.
Çağlar, futbol kariyerine Menemen Belediyespor ve Bucaspor altyapısında başladı.
1,87 metre boyundaki defans oyuncusu sırasıyla Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester formaları giydi.
Altınordu Kulübü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Söyüncü milli forma ile de şans buldu.
Bulduğu şansları iyi değerlendiren milli futbolcu, Ay-Yıldızlı forma altında 48 maçta görev aldı.
Çağlar Söyüncü'nün 30 Haziran 2023 tarihinde kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor.
Yıldız oyuncunun 40 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.