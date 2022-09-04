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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Son dakika haberleri... Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray'dan transfer döneminin sonuna doğru yaklaşırken flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların Çağlar Söyüncü ile görüşme halinde olduğu ve görüşmelerin önümüzdeki hafta devam edeceği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 17:06 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 17:15
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde 7 puan toplayan sarı-kırmızılılarda, transfer döneminin son günlerine girerken hareketli saatler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Kadrosunu Dries Mertens, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Leo Dubois ile güçlendiren Cimbom'da yönetim fırsat transferlerini değerlendirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Transfer sürecince kadrosuna kazandırdığı yıldız isimlerle dikkatleri üzerine çeken Aslan'ın stoper takviyesi yapması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Marcao'yu Sevilla'ya sattıktan sonra yerini Abdülkerim Bardakcı ile dolduran sarı-kırmızılılar, stoper transferinde yerli harekatında bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Defans hattına takviye yapacak olan Cimbom'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'ın, Leicester'da oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmelerin gelecek hafta da devam edeceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

26 yaşındaki yıldız futbolcu, kulübünün 4 Eylül Pazar günü oynadığı Brighton maçı kadrosunda da bulunmuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Başarılı stoper geride bıraktığımız sezonlarda Barcelona ve Arsenal gibi kulüplerle anılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Çağlar, futbol kariyerine Menemen Belediyespor ve Bucaspor altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

1,87 metre boyundaki defans oyuncusu sırasıyla Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Altınordu Kulübü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Söyüncü milli forma ile de şans buldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Bulduğu şansları iyi değerlendiren milli futbolcu, Ay-Yıldızlı forma altında 48 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Çağlar Söyüncü'nün 30 Haziran 2023 tarihinde kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Çağlar Söyüncü transferinde sıcak gelişme! Gelecek hafta...

Yıldız oyuncunun 40 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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