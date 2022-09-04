GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 4 maçta 7 puan toplayan sarı-kırmızılılarda kadroda yapılanma çalışmaları devam ediyor.
Transfer döneminin sonuna gelirken Aslan'ı yoğun bir transfer takvimi bekliyor.
Kadrosunu Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic ve Dries Mertens ile güçlendiren Cimbom'un Mauro Icardi ile anlaşması an meselesi.
Yıldız golcü ile imzaya kalan Galatasaray'ın bu transfere resmiyet kazandırmaya çok yaklaştığı belirtildi.
Icardi transferini bitirme noktasına gelen Aslan'ın listesinde bir başka yıldızın daha olduğu iddia edildi.
Dünyaca ünlü isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda bir yıldız isim daha gündeme geldi.
LA10 adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın James Rodriguez transferini gerçekleştirebileceği ifade edildi.
Mertens ve Torreira gibi isimleri kadrosuna kazandıran ve Icardi ile de anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılıların Kolombiyalı futbolcu ile de ilgilendiği belirtildi.
Al-Rayyan forması giyen hücumcu futbolcunun Edinson Cavani'nin Valencia transferinin ardından La Liga ekibiyle görüştüğü fakat sonuçsuz kaldığı iddia edildi.
Haberde yer alan bir diğer bilgide ise 31 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da oynamak istediği ve transfer döneminin açık olduğu diğer ülke olan Portekiz ekiplerinden Porto'ya da transfer olabileceği ifadesi kullanıldı.
Katar ekibinde istediği performansı yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü yakalayamayan Rodriguez futbolculuk hayatını Avrupa liglerinde sürdürmek istiyor.
Kolombiya Milli Takımı forması da giyen yıldız oyuncu futbolculuk kariyerine Academia Tolimense de Fútbol ve Envigado'da başladı.
Yıldız futbolcu, Real Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde de forma giydi.
Al-Rayyan ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak belirtilmiştir.