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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Son dakika transfer haberleri... Transfer döneminde ses getiren Galatasaray, kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına dur durak vermiyor. Dünya yıldızı isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılardan flaş bir yıldız hamlesi daha geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 13:18
BURAKHAN BERKAN ACAR
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 4 maçta 7 puan toplayan sarı-kırmızılılarda kadroda yapılanma çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Transfer döneminin sonuna gelirken Aslan'ı yoğun bir transfer takvimi bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Dünyaca ünlü isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda bir yıldız isim daha gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

LA10 adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın James Rodriguez transferini gerçekleştirebileceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Mertens ve Torreira gibi isimleri kadrosuna kazandıran ve Icardi ile de anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılıların Kolombiyalı futbolcu ile de ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Al-Rayyan forması giyen hücumcu futbolcunun Edinson Cavani'nin Valencia transferinin ardından La Liga ekibiyle görüştüğü fakat sonuçsuz kaldığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Haberde yer alan bir diğer bilgide ise 31 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da oynamak istediği ve transfer döneminin açık olduğu diğer ülke olan Portekiz ekiplerinden Porto'ya da transfer olabileceği ifadesi kullanıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Katar ekibinde istediği performansı yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü yakalayamayan Rodriguez futbolculuk hayatını Avrupa liglerinde sürdürmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Kolombiya Milli Takımı forması da giyen yıldız oyuncu futbolculuk kariyerine Academia Tolimense de Fútbol ve Envigado'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Yıldız futbolcu, Real Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde de forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'un hedefindeki bir diğer yıldız isim James Rodriguez!

Al-Rayyan ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez'in güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak belirtilmiştir.

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