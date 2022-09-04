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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray transferde büyük oynuyor. Cimbom'un Çağlar Söyüncü için düğmeye basması gündemi sarstı. Leicester'in milli futbolcunun sözleşmesini uzatıp kiralama formülüne çok sıcak baktığı vurgulandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Süper Lig'de transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Leicester City formasını giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için uğraşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

İLK TEMAS 3 GÜN ÖNCE

Alınan bilgilere göre 3 gün önce İngiliz kulübüyle temasa geçen Galatasaray'ın yaptığı ilk teklif geri çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Ancak yönetimin pes etmediği ve dün Leicester City'nin kapısını yeni bir teklifle çaldığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Bu sezon teknik direktör Brendon Rodgers'ın hiçbir Premier Lig maçında 1 dakika bile şans vermediği ve takımda 5. stoper durumuna düşen Çağlar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği için böyle bir tutuma maruz kaldığı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Takvim'in haberinre göre; Leicester'ın yeni sözleşme teklifinin halen masada olduğu ve tecrübeli futbolcunun yeni sözleşmeyi imzalaması halinde Galatasaray'a kiralık gönderilmesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

TARTIŞMA YAŞADI

Çağlar Söyüncü'nün teknik patron Brendon Rodgers'la sert bir tartışma yaşadığı ve İrlandalı hocanın bu sezon 26 yaşındaki stopere forma vermeyi düşünmediği de öne sürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Eğer Leicester City 8 Eylül'e kadar Çağlar'a yeni sözleşme imzalatmayı başarırsa, Galatasaray'ın bu flaş transferi bitirme ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Yaşanan gelişmelerin ardından Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Milli futbolcu, paylaşımında "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

SADECE 90 DAKİKA

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City'de yedek kulübesine hapsoldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Forma savaşında takım arkadaşlarının gerisinde kalan 26 yaşındaki oyuncu Lig Kupası'nda 1 maçta oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Bu müsabakada 90 dakika sahada kalan Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de henüz süre almadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Çağlar Söyüncü 2018'de Leicester City'e Freiburg'dan 21 milyon euroya transfer edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Milli futbolcu, Leicester formasını bugüne kadar 124 maçta sırtına geçirirken 3 gol 2 asistlik katkı da sağladı.

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