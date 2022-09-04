GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Çağlar Söyüncü için yeni teklif

Süper Lig'de transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Süper Lig'de transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Leicester City formasını giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için uğraşıyor.
İLK TEMAS 3 GÜN ÖNCE
Alınan bilgilere göre 3 gün önce İngiliz kulübüyle temasa geçen Galatasaray'ın yaptığı ilk teklif geri çevrildi.
Ancak yönetimin pes etmediği ve dün Leicester City'nin kapısını yeni bir teklifle çaldığı öğrenildi.
Bu sezon teknik direktör Brendon Rodgers'ın hiçbir Premier Lig maçında 1 dakika bile şans vermediği ve takımda 5. stoper durumuna düşen Çağlar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği için böyle bir tutuma maruz kaldığı belirtiliyor.
Takvim'in haberinre göre; Leicester'ın yeni sözleşme teklifinin halen masada olduğu ve tecrübeli futbolcunun yeni sözleşmeyi imzalaması halinde Galatasaray'a kiralık gönderilmesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
TARTIŞMA YAŞADI
Çağlar Söyüncü'nün teknik patron Brendon Rodgers'la sert bir tartışma yaşadığı ve İrlandalı hocanın bu sezon 26 yaşındaki stopere forma vermeyi düşünmediği de öne sürülüyor.
Eğer Leicester City 8 Eylül'e kadar Çağlar'a yeni sözleşme imzalatmayı başarırsa, Galatasaray'ın bu flaş transferi bitirme ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.
PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU
Yaşanan gelişmelerin ardından Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Milli futbolcu, paylaşımında "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir." ifadelerine yer verdi.
SADECE 90 DAKİKA
Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City'de yedek kulübesine hapsoldu.
Forma savaşında takım arkadaşlarının gerisinde kalan 26 yaşındaki oyuncu Lig Kupası'nda 1 maçta oynadı.
Bu müsabakada 90 dakika sahada kalan Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de henüz süre almadı.
Çağlar Söyüncü 2018'de Leicester City'e Freiburg'dan 21 milyon euroya transfer edilmişti.
Milli futbolcu, Leicester formasını bugüne kadar 124 maçta sırtına geçirirken 3 gol 2 asistlik katkı da sağladı.