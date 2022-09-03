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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni seoznunda mutlak şampiyonluk isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Icardi transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, takımdan kalma kararı veren Memphis Depay için de ısrarını sürdürüyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 19:01
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

Geçtiğimiz haftalarda, Barcelona'da forma giyen yıldız isim Memphis Depay'ın İspanyol ekibinde mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

Çıkan bu haberler sonrası yıldız oyuncu için birçok kulüp yazılıp çizilmeye başlanırken, bu kulüplerden biri de Süper Lig ekibi Galatasaray olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

AÇIKLAMA YAYINLADI

Transfer temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar için gelen Depay iddiaları, taraftarı da oldukça heyecanlandırırken, Hollandalı yıldız ayrılık iddialarına noktayı koydu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

"AYRILMAYACAĞIM..."

Uzun süredir adı transfer dedikodularıyla anılan Depay yaptığı açıklamada, "Barcelona'da kalmaya karar verdim.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

Kulübün başarılarına katkıda bulunmaya kendimi hazırladım" sözlerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

Adı bir çok kulüple anılan Depay'ın en ciddi talibi Juventus olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

Siyah beyazlı ekip Depay'ı almaktan vazgeçip Arkadiusz Milik'i kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

İTALYANLARDAN BİR İDDİA DAHA

İtalyan basınında çıkan haberde Depay ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

Depay'ın kalmaya karar vermesine rağmen G.Saray'ın devrede olduğu yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

Cimbom'un yıldız futbolcu iin girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

Haberde, Cimbom'un Icardi'nin yanı sıra Depay için de görüşmelere başlamak istediği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

38 MAÇ 13 GOL

Barcelona kariyerinde beklentilerin altında kalan Memphis Depay, 38 maçta 13 gol ve 2 asistle oynamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en verimli günlerini Lyon'da geçirirken Fransa'da 178 maça çıkmış ve 76 gol - 5 asistle oynamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Memphis Depay aşkı bitmiyor!

Hollanda Milli Takımı'yla ise 80 maçta görev alan Depay, 42 gol kaydetmeyi başardı.

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