Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi!

Bülent Timurlenk Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi değerlendirirken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 08:34
Bülent Timurlenk Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi!

BÜLENT TİMURLENK - GALATASARAY HÜCUMDA FACİA

İki türlü okuyalım maç önünü... Üç maçta 2 gol atmış G.Saray'ın rakibi deplasmanda son şampiyon Trabzonspor... Buruk'un takımı zor pozisyon veren ama pozisyon bulmakta da zorlanan bir takım. Diğer tarafta Kopenhag'a elenmiş, Antalya'da kalesinde 5 gol görmüş moralsiz, yorgun ve eksik değil çok eksik bir Trabzonspor var.

Bülent Timurlenk Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi!

Bu oyunun kaderini orta sahalar belirler. G.Saray bunun bedelini geçen sezon ağır ödedi. Mertens'in maç boyu hücumda ve savunmadaki büyük mücadelesine ortak olabilen sadece Boey ve Nelsson vardı. Avcı'nın bu kadro ile oyunu domine etmesi mümkün değildi. İlk yarı hücumda etkili adam Djaniny idi, o da devrede kenara geldi. Ancak ev sahibi ekip ne baskı kurabildi ne de geçişte rakibine zorluk çıkardı.

Bülent Timurlenk Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi!

Seferovic, Icardi rüzgârı yüzünden mi üşüttü bilinmez ama G.Saray'ın öndeki üçlüsü bir facia... Kerem ve Yunus'tan en azından birinin böyle büyük bir maçta artık toparlaması gerekiyordu. Yapamadılar. Oliveira yine birçok pozisyonda ağır kaldı ve G.Saray bulabileceği en zordaki Trabzon'a 1 gol atamadı.

Bülent Timurlenk Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi!

Avcı'nın elindekilerle aldığı 1 puan iyi sonuç. Uğurcan'ın olmadığı kaleye Mertens ve Kerem ile iki net pozisyona girebilen G.Saray'da ömrünün yarısını bu kulüpte geçirmiş Okan Buruk, çalıştırdığı takımın altında kafa olarak ezilmiş durumda. Kerem ve Yunus'u ısrarla oyunda tutup değişiklikleri 90'da yapmış olması büyük soru işareti... 4 haftada iki gol atıp 7 puan almışsanız öpüp başınıza koymanız lazım. Ama önce Buruk kafasını toparlamalı.

Bülent Timurlenk Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi!

Trabzon, hasarı bol bir 7 günden yorgun ve kayıplarla çıktı. Ama bu kadar eksik varken G.Saray'ın yapamadığını yapacak yani Trabzonspor'u cezalandırabilecek çok takım var Süper Lig'de... Bu yüzden sakatların bir an önce dönmesi gerekiyor.

DİĞER
Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener'den evlilik açıklaması!
1915 Çanakkale Köprüsü'nden milyonlarca lira tasarruf! Muhalefetin algı operasyonları boşa çıktı!
Golcüde rota değişti! Karar Jorge Jesus'un
Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saraylı yıldıza şok sözler! "Böyle oynayacaksa..."
Dev maçta gol sesi çıkmadı!
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus... Lemos gerçeği ortaya çıktı! Meğer Jorge Jesus... 09:13
Çarpıcı yorum! "Büyük soru işareti" Çarpıcı yorum! "Büyük soru işareti" 08:33
G.Saraylı yıldıza şok sözler! "Böyle oynayacaksa..." G.Saraylı yıldıza şok sözler! "Böyle oynayacaksa..." 08:10
Tebrik etmeyi ihmal etmediler Tebrik etmeyi ihmal etmediler 06:30
Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..." Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..." 01:55
Koray Günter Verona'ya resti çekti! Koray Günter Verona'ya resti çekti! 01:51
Daha Eski
Kartal'da rota yeniden Tuanzebe! Kartal'da rota yeniden Tuanzebe! 01:48
Dev maçta gol sesi çıkmadı! Dev maçta gol sesi çıkmadı! 01:42
Okan Buruk: 3 transfer daha... Okan Buruk: 3 transfer daha... 01:33
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi! Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi! 01:27
Oyun şablonları Oyun şablonları 01:24
En iyisi hakemdi! En iyisi hakemdi! 01:23