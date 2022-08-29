Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray derbisini yorumladı!

ZEKİ UZUNDURUKAN - BU GOLCÜLERİN HALİ NEDİR!
Trabzonspor, bir taraftan yeni transferlerini yapmaya devam ederken, diğer taraftan da maçlarını oynuyor. Oysa geçen sezon lig başlamadan bütün transferlerini yapmıştı bordo-mavililer. Ve bunun avantajını kullanıp, çok kolay bir şampiyonluk yaşamıştı. Bir de Nwakaeme'li bireysel oyundan, takım oyununa geçiş yapan Trabzonspor bunun sancılarını fazlasıyla hissediyor. Galatasaray maçı öncesinde Trabzonspor'un eksikleri çoktu ama Abdülkadir Ömür'ün kadroda olmayışı kafamda soru işaretlerine neden oldu. Ağrıları nedeniyle oynayamadığı söylendi. Beyan esastır diyemeyeceğim bu kez. Çünkü ortada bir sorun olduğu belli. Eğer durum düşündüğüm gibiyse eğer, kaybeden Abdülkadir Ömür olur. Bir zamanlar Türk futboluna bir yıldız geliyor dediğimiz Barış Memiş geldi aklıma. Verilen şansı iyi kullanamadı ve kaybolup gitti. Abdülkadir Ömür bilmecesi ile başlayan derbide iki takım da bir türlü oyunu oturtamadı. Orta alanlar çok hızlı geçildi. Trezeguet yine dağınık oyununa devam etti. Bordo-mavililer, sezon başından beri hücum bölgesinde çoğalamıyor ve hücumcular birbirlerine yakın oynamıyor. İlk yarıda Mertens'in karşı karşıya pozisyonunu Taha müthiş çıkardı.