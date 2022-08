Spor yazarları Trabzonspor-Galatasaray derbisini yorumladı!

Hakem Ali Palabıyık çok kötü bir maç yönetti. O kadar çok yorum hatası yaptı ki... Trabzonspor da Galatasaray da takım oyunundan çok uzak bir futbol ortaya koydu. Çünkü iki takımda da sürekli gelen yeni oyuncular var. Bu şartlarda gel de takım ol ve iyi futbol oyna! Böyle durumlarda sana maç kazandıracak yaratıcı oyunculara ihtiyaç duyarsın! Galatasaray, Gomis ile böyle bir fırsatı yakaladı ama değerlendiremedi. Trabzonspor, Marek Hamsik ilk 11'deki yerini alana kadar böylesine sakıntılı maçlar oynayacak gibi görünüyor. Önemli olan bu zor dönemi en az kayıpla geçmek. Galatasaray'da da yenilerle eksi oyuncular arasındaki uyumsuzluk göze çarpıyor. İki takımın da en az 5 haftaya ihtiyacı var. İki teknik adamın elinde kaliteli bir kadro var. Ama futbolda takım bütünlüğü her şey demek. Galatasaray'da Mertens'i çok beğendim. Hem hücumda hem de savunmada vardı. Trabzonspor'un ise en iyisi kaleci Taha idi. Seferovic de Cornelius da çok formsuz... Geçen sezon, sahada gümbür gümbür oynayan Trabzonspor nasıl bu hale geldi? İnanılır gibi değil! Bu sezon iç sahadaki her maçta Trabzonspor taraftarı, maçın yıldızı oldu. Bordo-mavili futbolcular, tribündeki taraftarlar kadar galibiyet için ter döküp, mücadele etmediler. Helal olsun Trabzonspor taraftarına... Maçın hakkı beraberlikti. Öyle de oldu. Ama Trabzonspor da Galatasaray da bu futbolla şampiyon olamaz. Çok çalışıp bir an önce büyük takım gibi oynamaları lazım...