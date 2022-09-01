Harit için harekat

Sarı-kırmızılı kulüple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, Schalke'de forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Amine Harit için girişimlere başladığı belirtildi. Alman ekibinin, sözleşmesi 2024'te bitecek 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisi ile elden çıkarmak istediği ancak Galatasaray'ın da kiralamak istediği ve tarafların kıran kırana pazarlıklarda olduğu kaydedildi.

ALMANLAR DA YAZDI

Ama bu transferde sarı-kırmızılıların yalnız olmadığı belirtiliyor. İngiliz basınından Daily Mail, Leicester City'nin Harit'i kiralamak için Schalke ile müzakerelerde olduğunu yazarken, Alman WAZ gazetesi de oyuncuyu isteyen kulüplerin Leicester ve Galatasaray olduğunu kaydetti. Piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan Harit, merkez orta sahada görev yapıyor.