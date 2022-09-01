Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Gol yollarında son yılların en kısır dönemini geçiren Galatasaray'da çözüm yolu aranıyor.
Gol yollarında son yılların en kısır dönemini geçiren Galatasaray'da çözüm yolu aranıyor.
Süper Lig'de ilk 4 hafta itibarıyla 2 gol atabilen sarı-kırmızılılarda hücum oyuncuları beklenen katkıyı veremedi.
Gözünü transfere çeviren Galatasaray, listesindeki yıldızlar için harekete geçti.
ICARDI TAMAM!
Bir süredir Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelerde bulunan Aslan, mutlu sona ulaştı.
PSG ve Arjantinli yıldızla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.
Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılıların, satın alma opsiyonu bulunmuyor.
29 yaşındaki golcünün transferini bitiren Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.
ILICIC GÜNDEMDE!
Hücum hattında alternatifleri artırmak isteyen Galatasaray, yıldız futbolcu Josip Ilicic'i gündemine aldı.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!
Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan Josip Ilicic, Atalanta ile sözleşmesini feshetti.
Yıldız futbolcunun bonservisini eline alması başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti.
TuttoAtalanta.com'un haberine göre Galatasaray, Ilicic'in transferi konusunda öne çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk'un transferi ciddi şekilde istediğinin altı çizildi.
Forvet arkası mevkisinde forma giyen Ilicic, görev verilmesi durumunda sağ kanat bölgesinde de oynayabiliyor.
Sloven futbolcu, ülkesinin milli takımında 80 karşılaşmada görev aldı ve 16 gol kaydetti.
Josip Ilicic'in güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.