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Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni bir transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, PSG'nin yıldızı Mauro Icardi'nin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, son olarak İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Josip Ilicic için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 18:40
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Gol yollarında son yılların en kısır dönemini geçiren Galatasaray'da çözüm yolu aranıyor.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Süper Lig'de ilk 4 hafta itibarıyla 2 gol atabilen sarı-kırmızılılarda hücum oyuncuları beklenen katkıyı veremedi.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Gözünü transfere çeviren Galatasaray, listesindeki yıldızlar için harekete geçti.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

ICARDI TAMAM!
Bir süredir Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelerde bulunan Aslan, mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

PSG ve Arjantinli yıldızla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılıların, satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

29 yaşındaki golcünün transferini bitiren Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

ILICIC GÜNDEMDE!
Hücum hattında alternatifleri artırmak isteyen Galatasaray, yıldız futbolcu Josip Ilicic'i gündemine aldı.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!
Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan Josip Ilicic, Atalanta ile sözleşmesini feshetti.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Yıldız futbolcunun bonservisini eline alması başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

TuttoAtalanta.com'un haberine göre Galatasaray, Ilicic'in transferi konusunda öne çıktı.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Teknik direktör Okan Buruk'un transferi ciddi şekilde istediğinin altı çizildi.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Forvet arkası mevkisinde forma giyen Ilicic, görev verilmesi durumunda sağ kanat bölgesinde de oynayabiliyor.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Sloven futbolcu, ülkesinin milli takımında 80 karşılaşmada görev aldı ve 16 gol kaydetti.

Galatasaray'dan transferde Josip Ilicic sürprizi! Bedavaya...

Josip Ilicic'in güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

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