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GALATASARAY HABERLERİ: Omar'dan flaş açıklama! "Kulüp bulmam istendi"

Son dakika haberi: Galatasaray, yeni transfer Leo Dubois ve sezona çok iyi başlayan Sacha Boey’un ardından sağ bekte üçüncü oyuncu durumuna düşen Omar’ın sözleşmesini feshetmek için harekete geçmişti. Norveçli futbolcu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 21:36 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 21:39
GALATASARAY HABERLERİ: Omar'dan flaş açıklama! "Kulüp bulmam istendi"

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui açıklamalarda bulundu.

İŞTE OMAR'IN AÇIKLAMASI

Sevgili Galatasaray ailem, Benimle ilgili medyada çıkan haberlere inanmak yerine gerçeği benden öğrenmenizi istedim. Bunu menajerime ilettiğimde konuyla ilgileneceğini ve elinden geleni yapacağını; benim bu süreçte antrenmanlara devam edip, formda kalmayı sürdürmemi söyledi.

Sezon öncesi menajerim, beni isteyen bazı takımların teklifleri olduğunu iletti. Hocamızla konuşup, kendisi bana planlarının içinde olduğumu söyledikten sonra menajerime diğer tüm teklifleri unutmasını ve burada kalmak ve takıma yardımcı olmak istediğimi söyledim. O andan itibaren ne kulüpten ne de menajerimden takım bulmayla ilgili bir şey duydum.

Bazı insanlar ne derse desin bu kulübe olan sevgim ve saygim sürüyor. Normal şartlarda medyada söylenenlere dair çıkıp konuşmuyorum ancak birilerinin beni kötü bir durumda bırakmaya çalıştığını hissederek, bir açıklama yapmak zorunda kaldım.

Sadece bir kaç gün önce, transfer sezonunun kapanmasına az süre kala; Cenk Ergün bana, kulübün kendime yeni bir takım bulmamı istediğini söyledi. Ona, bunun benim için çok sürpriz olduğunu ancak kulüp böyle istiyorsa çok az bir zaman kalmasına rağmen menajerime hemen bir takım bulmasını söyleyeceğimi ilettim.

Benim için ettiğiniz duaları ve desteğinizi hiç unutmadım ve unutmayacağım. Bana inanın. Ve her zaman takımımın ve tüm Galatasaray ailemin başarılı olmasını dileyeceğim.


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