Galatasaray'da 42 yıl sonra bir ilk! Cimbom'un gol sıkıntısı

Sezona yıldız transferlerle giriş yapan Galatasaray'da hücum hattına yapılan takviyeler taraftarları memnun etmişti. Ancak Süper Lig'in 4 haftası geride kalırken sarı kırmızılılar rakip kaleye 4 gol atabildi. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası derbi karşılaşmasına sahne oldu. Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında 2 gol atan sar kırmızılılar gol sıkıntısı çekiyor. Galatasaray en son 1979-80 sezonunun ilk 4 haftasında 2 gol atmıştı. 42 yıl aradan sonra sarı kırmızılılar aynı istatistiği yakalamış oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Antalya deplasmanında Gomis'in son dakikalardaki golüyle kazanan Galatasaray, Giresunspor karşısında gol atamadı. 3. haftada Ümraniyespor deplasmanında Fransız golcüsü Gomis ile gülen Galatasaray son olarak Trabzonspor karşılaşmasında gol atamadı. Toplam 4 karşılaşmada 2 gol atabilen Galatasaray 42 yıl aradan sonra aynı gol rakamında kaldı.