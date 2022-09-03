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Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Transfer döneminin bitmesine günler kala Galatasaray'da kadroya takviye için çalışmalar sürüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Almanya'da top koşturan Roland Sallai ile Paulinho'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 15:30
Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Galatasaray bu maçlarda sadece 2 gol atabildi.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Transferde ise sıcak saatler yaşıyor.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Aslan kanat transferi için büyük uğraş veriyor.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Freiburg'da forma giyen Roland Sallai'yi transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Sağ kanatta forma giyen Macar yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Sarı-Kırmızılılar ayrıca sol ve sağ kanatta görev alabilen Brezilyalı yıldız Paulinho için de transfer çalışmalarını sıklaştırdı.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'de ter döken yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Bu yüzden de Alman ekibi transfere sıcak bakıyor.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Paulinho bu sezon 2 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli 11 milyon euro olarak biliniyor.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Roland Sallai ise bu sezon 4 maçta görev aldı. Macar oyuncunun gol ve asist katkısı bulunmuyor.

Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Yıldız ismin bonservis bedeli 11 milyon euro.

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