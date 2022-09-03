Galatasaray'da kanat operasyonu! Bundesliga'nın yıldızları Roland Sallai ve Paulinho...

Hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, beklenen verimi alamadı.
Hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, beklenen verimi alamadı.
Sarı-kırmızılılıar Seferovic, Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna kattı.
Buna karşı Aslan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Galatasaray bu maçlarda sadece 2 gol atabildi.
Transferde ise sıcak saatler yaşıyor.
Aslan kanat transferi için büyük uğraş veriyor.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Alman ekibi Freiburg'da forma giyen Roland Sallai'yi transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.
Sağ kanatta forma giyen Macar yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Sarı-Kırmızılılar ayrıca sol ve sağ kanatta görev alabilen Brezilyalı yıldız Paulinho için de transfer çalışmalarını sıklaştırdı.
Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'de ter döken yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Bu yüzden de Alman ekibi transfere sıcak bakıyor.
Paulinho bu sezon 2 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi.
Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli 11 milyon euro olarak biliniyor.
Roland Sallai ise bu sezon 4 maçta görev aldı. Macar oyuncunun gol ve asist katkısı bulunmuyor.
Yıldız ismin bonservis bedeli 11 milyon euro.