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Traore iddiası

G.Saray, bir yandan yıldız transferi için uğraşırken genç oyuncu arayışlarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa 2. Ligi'ne düşen Bordeaux'dan ayrılan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Amadou Traore'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Traore iddiası
G.Saray, bir yandan yıldız transferi için uğraşırken genç oyuncu arayışlarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa 2. Ligi'ne düşen Bordeaux'dan ayrılan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Amadou Traore'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Fransa'da doğan Gineli sağ kanat, altyapısından yetiştiği Bordeaux'da 20 karşılaşmada 303 dakika oynadı ve 1 asist yapmayı başardı.
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