Traore iddiası

G.Saray, bir yandan yıldız transferi için uğraşırken genç oyuncu arayışlarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa 2. Ligi'ne düşen Bordeaux'dan ayrılan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Amadou Traore'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
G.Saray, bir yandan yıldız transferi için uğraşırken genç oyuncu arayışlarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fransa 2. Ligi'ne düşen Bordeaux'dan ayrılan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Amadou Traore'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Fransa'da doğan Gineli sağ kanat, altyapısından yetiştiği Bordeaux'da 20 karşılaşmada 303 dakika oynadı ve 1 asist yapmayı başardı.