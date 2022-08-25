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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Efecan Karaca ve Elayis Tavsan hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı yerli isimlere çevirdi. Türk oyuncu havuzunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un milli yıldızı Efecan Karaca ile Nijmegen’de top koşturan Elayis Tavsan'ı gündemine aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Efecan Karaca ve Elayis Tavsan hamlesi!

Yeni sezonda kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, yerli atağına kalkıyor. Galatasaray, hem kadrodaki yerli rotasyonu güçlendirmek için hem de bazı mevkileri yedeklemek için kadrosuna iki önemli yıldızı katmak için çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Efecan Karaca ve Elayis Tavsan hamlesi!

Takvim'in haberine göre; Aslan'ın hedefindeki isimler ise Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca... Galatasaray altyapısından yetişen tecrübeli oyuncunun da transfere sıcak baktığı biliniyor. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Efecan Karaca ve Elayis Tavsan hamlesi!

Başarılı ve istikrarlı futboluyla dikkat çeken Efecan Karaca bu sezona da oldukça iyi başladı. Alanyaspor formasıyla bu sezon 1 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 2 asiste imza attı. Efecan, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Sivasspor maçlarını kaçırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Efecan Karaca ve Elayis Tavsan hamlesi!

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim ise Hollanda ekibi Nijmegen'de oynayan Elayis Tavsan... 21 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Cimbom genç yeteneği kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Efecan Karaca ve Elayis Tavsan hamlesi!

Sağ kanat dışında, sol kanat ve forvette de oynayabilen Elayis'in güncel piyasa değeri 1.4 milyon Euro. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 2 maçta forma giyen genç yıldız 1 gol kaydetti.

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