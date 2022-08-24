TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia

Teknik direktörlüğe Igor Tudor'un getirilmesinin ardından Cengiz Ünder'in Marsilya'daki geleceği tartışılmaya başlandı.
Teknik direktörlüğe Igor Tudor'un getirilmesinin ardından Cengiz Ünder'in Marsilya'daki geleceği tartışılmaya başlandı.
Alexis Sanchez'in transferi sonrası forma şansı azalan 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.
Hücum alternatiflerini artırmak için yeni bir transfer operasyonu başlatan Galatasaray'ın, A Milli yıldız Cengiz Ünder ile ilgilendiği iddia edilmişti.
'GALATASARAY TEKLİF YAPMADI'
Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olduğu öne sürülen yıldız futbolcu hakkında Fransız basınından sürpriz bir iddia geldi. La Provence'ın haberine göre; Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönmesi beklenmiyor.
Söz konusu haberde Cengiz'in transferi için Galatasaray'dan herhangi bir teklif olmadığı kaydedildi. İtalya'dan Atalanta'nın transferde devrede olduğu ve Malinovskyi-Cengiz Ünder takası üzerinden pazarlıklar yapıldığı ifade edildi.