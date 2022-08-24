Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de oynadığı 3 maçta gol yollarında beklenen grafiği çizemeyen Galatasaray'da yeni bir transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine harekete geçen yönetim, yapacağı hamlelerle hücumsal anlamda çeşitlilik sağlamayı amaçlıyor. Arayışlarına devam eden Galatasaray'ın, Marsilya'dan ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in transferin peşinde olduğu iddia edilmişti. Peki böyle bir teklif yapıldı mı? Cengiz Ünder'in yeni adresi neresi olacak? İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:20 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:20
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia

Teknik direktörlüğe Igor Tudor'un getirilmesinin ardından Cengiz Ünder'in Marsilya'daki geleceği tartışılmaya başlandı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia

Alexis Sanchez'in transferi sonrası forma şansı azalan 25 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia

Hücum alternatiflerini artırmak için yeni bir transfer operasyonu başlatan Galatasaray'ın, A Milli yıldız Cengiz Ünder ile ilgilendiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia

'GALATASARAY TEKLİF YAPMADI'
Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olduğu öne sürülen yıldız futbolcu hakkında Fransız basınından sürpriz bir iddia geldi. La Provence'ın haberine göre; Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönmesi beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Galatasaray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia

Söz konusu haberde Cengiz'in transferi için Galatasaray'dan herhangi bir teklif olmadığı kaydedildi. İtalya'dan Atalanta'nın transferde devrede olduğu ve Malinovskyi-Cengiz Ünder takası üzerinden pazarlıklar yapıldığı ifade edildi.

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