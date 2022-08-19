Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Transferde Fode Ballo Toure hamlesi

Galatasaray'da Patrick Van Aanholt, performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremedi.
Galatasaray'da Patrick Van Aanholt, performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremedi.
48 yaşındaki çalıştırıcı, Hollandalı oyuncu ile ilgili yönetimle bir görüşme yaptı.
Patrick van Aanholt hakkında raporunu sunan Buruk, gelecek planları arasında yer almadığını iletti.
31 yaşındaki futbolcu hakkında memnuniyetsizliğini dile getiren Okan Buruk, yolların ayrılmasını istedi.
Öte yandan van Aanholt haricinde sol bek Ömer Bayram da gözler çıkarılan bir diğer isim oldu.
2 futbolcu ile ilgili alınan bu karar sonrası teknik direktör Okan Buruk, sol bek mevkisine transfer talebinde bulundu.
Yaşanan gelişmeler sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti ve flaş bir ismi gündemine aldı.
FODE TOURE SÜRPRİZİ!
SportItalia'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Milan'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo Toure ile ilgileniyor.
Söz konusu haberde; İtalyan devinde Theo Hernandez'in varlığı, Senegalli futbolcunun forma şansını düşürüyor.
Fode Ballo Toure'nin bu sebepten dolayı ayrılığı düşünebileceği kaydedildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR!
Sarı-kırmızılıların, Toure için Milan ile yakın zamanda görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.
25 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.
Sol bek mevkisinde forma giyen Fode Ballo Toure, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
Senegalli futbolcu, ülkesinin milli takımında 13 karşılaşmada sahaya çıktı.
Fode Ballo Toure'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.