Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Transferde Fode Ballo Toure hamlesi

Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! Transferde Fode Ballo Toure hamlesi

Son dakika spor haberi: Transfer dönemini en hızlı geçiren takımlardan biri olan Galatasaray, durmak bilmiyor. Birçok yıldızı kadrosuna katarak şov yapan Cimbom, yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'un performansından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, transfer talebinde bulundu. Harekete geçen yönetim, İtalyan devi Milan'ın 25 yaşındaki futbolcusu Fode Ballo Toure'yi gözüne kestirdi. Senegalli oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 10:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 11:27
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

31 yaşındaki futbolcu hakkında memnuniyetsizliğini dile getiren Okan Buruk, yolların ayrılmasını istedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

Öte yandan van Aanholt haricinde sol bek Ömer Bayram da gözler çıkarılan bir diğer isim oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

2 futbolcu ile ilgili alınan bu karar sonrası teknik direktör Okan Buruk, sol bek mevkisine transfer talebinde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

Yaşanan gelişmeler sonrası Galatasaray yönetimi harekete geçti ve flaş bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

FODE TOURE SÜRPRİZİ!
SportItalia'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Milan'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo Toure ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

Söz konusu haberde; İtalyan devinde Theo Hernandez'in varlığı, Senegalli futbolcunun forma şansını düşürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

Fode Ballo Toure'nin bu sebepten dolayı ayrılığı düşünebileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR!
Sarı-kırmızılıların, Toure için Milan ile yakın zamanda görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

25 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

Sol bek mevkisinde forma giyen Fode Ballo Toure, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

Senegalli futbolcu, ülkesinin milli takımında 13 karşılaşmada sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni yıldızı Milan'dan! İtalyanlar duyurdu

Fode Ballo Toure'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın nikah davetiyesinde dikkat çeken detay
İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi Asena'yı tahtından etmişti... Oryantal Didem Kınalı'dan olay taciz itirafı: "Göğüslerime..."
Trabzonspor'u servet bekliyor! Ek gelir kapıda
F.Bahçe'den golcü transferinde sürpriz! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi Cimbom'a doğru! Campos devrede
Cimbom telafi peşinde! İşte Buruk'un 11'i
Üniversite kazananlar, yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir? | ÖSYM ek tercih kaç tane yapılır?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
TUS/2 2022 giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'u servet bekliyor! Ek gelir kapıda Trabzonspor'u servet bekliyor! Ek gelir kapıda 11:23
MotoGP'de sıradaki yarış Avusturya'da! MotoGP'de sıradaki yarış Avusturya'da! 11:21
F.Bahçe sürpriz transferin peşinde mi? Böyle duyurdular! F.Bahçe sürpriz transferin peşinde mi? Böyle duyurdular! 11:13
Norwich - Millwall maçı saat kaçta? Norwich - Millwall maçı saat kaçta? 10:51
G.Saray'ın yeni yıldız Milan'dan! İtalyanlar duyurdu G.Saray'ın yeni yıldız Milan'dan! İtalyanlar duyurdu 10:43
B. M'Gladbach - Hertha Berlin maçı saat kaçta? B. M'Gladbach - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 10:43
Daha Eski
Rakamda anlaşıldı! İmzayı yakında atacak Rakamda anlaşıldı! İmzayı yakında atacak 10:34
Sevilla - Valladolid maçı saat kaçta? Sevilla - Valladolid maçı saat kaçta? 10:30
F.Bahçe'den golcü transferinde sürpriz! İngiltere'den... F.Bahçe'den golcü transferinde sürpriz! İngiltere'den... 10:01
Espanyol - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Espanyol - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 09:53
F.Bahçe avantajı kaptı! F.Bahçe avantajı kaptı! 00:47
Jesus'tan flaş King sözleri! Jesus'tan flaş King sözleri! 00:47