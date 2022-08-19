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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda Okan Buruk ile mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet hattı için Mauro Icardi'yi listesine alan sarı-kırmızılılar girişimlerini sıklaştırdı. Fransız kulübünde görev yapan Luis Campos'un da bu transfer için sarı-kırmızılılara yardımcı olduğu bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
SAVAŞ ÇORLU
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

Galatasaray transferde büyük oynuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

Dries Mertens ve Lucas Torriera'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip, forvete bir dünya yıldızı getirmenin planlarını yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

Mauro İcardi ve Andrea Belotti gibi iki önemli isim kulübün gündeminde yer alırken dün herkesi heyecanlandıran bir haber düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

Paris Saint Germain'in gözden çıkardığı ve kendisine kulüp arayan Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara'yla birlikte transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

CAMPOS YARDIMCI OLUYOR

Ancak 29 yaşındaki oyuncu ve eşinin İstanbul'da olduğuyla ilgili Galatasaray yönetim tarafından herhangi bir doğrulama gelmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

Fransa'da gözden düşen İcardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun kabul etmesi halinde PSG'yle masaya oturacağı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

Geçen sezon Galatasaray'da Burak Elmas'a danışmanlık yapan ve şu an Fransız kulübünde görev yapan Luis Campos'un da bu transfer için sarı-kırmızılılara yardımcı olduğu bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru! Luis Campos devrede

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

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