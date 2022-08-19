GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi Cimbom'a doğru

Galatasaray transferde büyük oynuyor.
Galatasaray transferde büyük oynuyor.
Dries Mertens ve Lucas Torriera'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip, forvete bir dünya yıldızı getirmenin planlarını yapıyor.
Mauro İcardi ve Andrea Belotti gibi iki önemli isim kulübün gündeminde yer alırken dün herkesi heyecanlandıran bir haber düştü.
Paris Saint Germain'in gözden çıkardığı ve kendisine kulüp arayan Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara'yla birlikte transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldiği iddia edildi.
CAMPOS YARDIMCI OLUYOR
Ancak 29 yaşındaki oyuncu ve eşinin İstanbul'da olduğuyla ilgili Galatasaray yönetim tarafından herhangi bir doğrulama gelmedi.
Fransa'da gözden düşen İcardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun kabul etmesi halinde PSG'yle masaya oturacağı belirtildi.
Geçen sezon Galatasaray'da Burak Elmas'a danışmanlık yapan ve şu an Fransız kulübünde görev yapan Luis Campos'un da bu transfer için sarı-kırmızılılara yardımcı olduğu bildirildi.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi'nin yıldızı kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.