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Green hayran kaldı

NBA'de Golden State Warriors'un 4 şampiyonluk yüzüğüne sahip starı Draymond Green, Galatasaray müzesini gezdi. İstanbul'a tatile gelen ve sarı-kırmızılı takımın idmanına da katılan Green, "Burada çok mutluyum. Şu ana kadar benim için harika bir seyahat oluyor. Raymar benim kardeşim gibi. Michigan'da beraber oynadık. Benim ilk oda arkadaşım. Birlikte çok şey paylaştık. Çok şey konuşuyorduk" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Green hayran kaldı
NBA'de Golden State Warriors'un 4 şampiyonluk yüzüğüne sahip starı Draymond Green, Galatasaray müzesini gezdi. İstanbul'a tatile gelen ve sarı-kırmızılı takımın idmanına da katılan Green, "Burada çok mutluyum. Şu ana kadar benim için harika bir seyahat oluyor. Raymar benim kardeşim gibi. Michigan'da beraber oynadık. Benim ilk oda arkadaşım. Birlikte çok şey paylaştık. Çok şey konuşuyorduk" dedi.
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