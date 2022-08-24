Green hayran kaldı

NBA'de Golden State Warriors'un 4 şampiyonluk yüzüğüne sahip starı Draymond Green, Galatasaray müzesini gezdi. İstanbul'a tatile gelen ve sarı-kırmızılı takımın idmanına da katılan Green, "Burada çok mutluyum. Şu ana kadar benim için harika bir seyahat oluyor. Raymar benim kardeşim gibi. Michigan'da beraber oynadık. Benim ilk oda arkadaşım. Birlikte çok şey paylaştık. Çok şey konuşuyorduk" dedi.
NBA'deGolden State Warriors'un 4 şampiyonluk yüzüğüne sahip starı Draymond Green, Galatasaray müzesini gezdi. İstanbul'a tatile gelen ve sarı-kırmızılı takımın idmanına da katılan Green, "Burada çok mutluyum. Şu ana kadar benim için harika bir seyahat oluyor. Raymar benim kardeşim gibi. Michigan'da beraber oynadık. Benim ilk oda arkadaşım. Birlikte çok şey paylaştık. Çok şey konuşuyorduk" dedi.