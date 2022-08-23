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Galatasaraylı Cicaldau'ya 2 transfer teklifi birden! Sivasspor...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların Rumen futbolcusu Cicaldau'ya, Süper Lig ekibi Sivasspor ve İtalyan temsilcisi Sampdoria talip oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 16:58
Galatasaraylı Cicaldau'ya 2 transfer teklifi birden! Sivasspor...

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha transferi için harekete geçti.

SİVASSPOR'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'da bu sezon geride kalan 3 lig maçının sadece birinde sonradan oyuna giren Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Sivasspor'un Rumen futbolcu için teklifinin kiralık olduğu öğrenildi.

İTALYA'DAN 5 MİLYON EURO

Öte yandan İtalyan basını da, Sampdoria'nın, 25 yaşındaki futbolcu için somut bir teklifinin olduğunu duyurdu. Sampdoria'nın, transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi.

7.5 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Galatasaray'ın, geçen sezon 6.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcu için beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu ifade edildi.

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