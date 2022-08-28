TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI 📺 | Trabzonspor - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Derbi saat kaçta oynanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan dorukta... Dev derbide Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

👉 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sport 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önü, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

📌 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Seferovic

📋 DEV DERBİDE 134. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 174, Karadeniz ekibi ise 151 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

📊 LİGDE 99. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 98 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 kez sahadan galip ayrıldı. 24 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 127, bordo-mavililer ise 114 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

SON 10 MAÇ

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 karşılaşmada Karadeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde bordo-mavililer 4 kez rakibini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

👉 ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK!

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

📝 TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK!

Kopenhag maçı sonrasında kontrolden geçen ve karın bölgesinde kas yaralanması olduğu tespit edilen kaleci Uğurcan Çakır, kasık bölgesinde sakatlık yaşayan Anastasios Bakasetas ile tedavileri süren Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan idmana katılmadı.