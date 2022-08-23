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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde'yi gündemine aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 09:44 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 09:45
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

Galatasaray'da orta sahada rotasyonu genişletmek için çalışmalar sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

Sarı-kırmızılılarda bu çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

Galatasaray'da Jean-Ricner Bellegarde ismi yeniden gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

2020'nin yaz transfer döneminde de adı sarı-kırmızılılar ile anılan Fransız oyuncu için devreye girildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

Yeni Asır'ın Fransız basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde için Strasbourg'un kapısını çaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

24 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklif edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

Fakat Fransız ekibi, bu teklifi reddetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

Aslan'ın yeni teklifini Strasbourg'a ileteceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

Habere göre Galatasaray, Fransız ekibine 8 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklifinde bulunacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

2019'da Lens'tan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Strasbourg'a transfer olan Haiti asıllı Fransız orta saha, alt yaş gruplarında da Fransa Milli Takımı forması giymişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fransız orta saha! Jean-Ricner Bellegarde...

Bu sezon Strasbourg'un ligde oynadığı 3 karşılaşmada da sahaya ilk 11'de çıkan Bellegarde'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

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