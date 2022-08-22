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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezona flaş transferlerle giriş yapan Galatasaray'da yeni hedef savunma hattına yapılacak takviye. Okan Buruk'un listesine göre hareket eden Galatasaray yönetimi transfer için yoğun mesai harcıyor. Hache Olsen'den olumsuz geri dönüş alan Aslan rotasını Nikola Maksimovic'e çevirdi. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniye deplasmanında kazanan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Okan Buruk savunma hattına rotasyonlu bir kadro istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Stoper hattı için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılı yönetim yeni isimlere yöneldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Norveçli Hanche Olsen ile yapılan görüşmelerin uzamasına üzerine Galatasaray rotasını farklı bir yöne çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Marcao'nun ayrılması ve Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak Nikola Maksimovic girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Sarı-kırmızılı ekibin, Genoa ile olan sözleşmesini fesheden Nikola Maksimovic ile ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Oyuncu ve menajeriyle görüşmeler başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Cimbom, 30 yaşındaki savunmacı ile temaslar başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Menajerini değiştiren Sırp oyuncu, Genoa ile serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Maksimovic'e şu ana kadar yapılan tek resmi teklif Galatasaray'dan gelse de tecrübeli stoper ile ilgilenen bir ekip daha var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Belotti transferinde olduğu gibi Roma, Nikola Maksimovic için de devrede...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Jose Mourinho'nun, savunma hattına takviye adına Sırp oyuncuyu takibe aldığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Kariyerinde Sloboda Uzice, Kızılyıldız, Apollon Limassol, Torino formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

2017'de 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Maksimovic 2021'de bedelsiz olarak Genoa kadrosuna katılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

25 Kasım 1991 Sırbistan doğumlu olan Nikola Maksimovic futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Sloboda Uzice'de başladı.

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