GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'a sürpriz aday Nikola Maksimovic

Spor Toto Süper Lig'de Ümraniye deplasmanında kazanan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de Ümraniye deplasmanında kazanan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor.
Okan Buruk savunma hattına rotasyonlu bir kadro istiyor.
Stoper hattı için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılı yönetim yeni isimlere yöneldi.
Norveçli Hanche Olsen ile yapılan görüşmelerin uzamasına üzerine Galatasaray rotasını farklı bir yöne çevirdi.
Marcao'nun ayrılması ve Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak Nikola Maksimovic girdi.
Sarı-kırmızılı ekibin, Genoa ile olan sözleşmesini fesheden Nikola Maksimovic ile ilgilendiği belirtildi.
Oyuncu ve menajeriyle görüşmeler başladı.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Cimbom, 30 yaşındaki savunmacı ile temaslar başladı.
Menajerini değiştiren Sırp oyuncu, Genoa ile serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlamıştı.
Maksimovic'e şu ana kadar yapılan tek resmi teklif Galatasaray'dan gelse de tecrübeli stoper ile ilgilenen bir ekip daha var.
Belotti transferinde olduğu gibi Roma, Nikola Maksimovic için de devrede...
Jose Mourinho'nun, savunma hattına takviye adına Sırp oyuncuyu takibe aldığı ifade edildi.
Kariyerinde Sloboda Uzice, Kızılyıldız, Apollon Limassol, Torino formaları giydi.
2017'de 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Maksimovic 2021'de bedelsiz olarak Genoa kadrosuna katılmıştı.
25 Kasım 1991 Sırbistan doğumlu olan Nikola Maksimovic futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Sloboda Uzice'de başladı.