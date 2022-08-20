Özbek’e son görev

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek, son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün hayatını kaybeden Kezban Özbek için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray eski başkanları Faruk Süren ve Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay, Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Hamza Hamzaoğlu da katıldı.