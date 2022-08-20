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GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Maçı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların oynadığı futbolu sert sözlerle eleştirdi ve hakem Ali Şansalan'ın performansını yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:50
GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - ALİ ŞANSALAN ÇOK İYİYDİ

G.Saray'ın artık 6 puanı var. Ama üç maça baktığımızda asla altı puanlık futbol oynamadılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Bu altı puanın baş mimarı emektar Gomis...

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

İlk hafta Antalya'da son dakikalarda giriyor, mükemmel bir vuruşla 3 puanı kazandırıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Dün gece de tekrar son dakika girip yine maçın sonlarında ceza alanı dışından mükemmel vuruşla G.Saray'a galibiyeti getiriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Bu iş böyle gitmez. G.Saray'ın 3 haftadır oynadığı futbol, Torrent döneminden de beter.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Çok fazla oyuncu transfer edildi ama hâlâ eksikler var. Stoper eksik, sol bek eksik, Seferovic anlaşılmayacak biçimde durgun.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Hele hele Kerem'e bir şeyler olmuş. Oynadığı kötü futbolun sebebi asla formsuzluk olamaz.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Bakışları ve vücut dili büyük bir problemi gösteriyor. Ya özel hayatı ile alakalı ya da G.Saray ile yaşadıkları...

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

İkinci yarı Mertens girdi, maç biraz hareketlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Ama maçın geneline baktığımızda G.Saray asla ve asla kazanmayı hak etmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Gole kadar yakaladıkları tek pozisyon maçın başındaki Seferovic'in kaptığı top.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Koskoca Seferovic, o pozisyonda kaleye vurmuyor. Bu hatayı amatör futbolcu yapmaz, anlaşılır gibi değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Abdülkerim dün gece de az kalsın takımı yakıyordu. Yine topla debelenirken rakip topa müdahale etti fakat G.Saray şanslıydı ki topu alıp golü atan oyuncu ofsayttaydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Normal şartlar altında şu anda iki puanı bile zor olması gereken G.Saray altı puana sahip. Futbolun adaleti yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Ümraniyespor-Galatasaray maçı yorumu!

Hakem Ali Şansalan oyun genelinde çok iyiydi. Kartlarını doğru kullandı. Keşke bir iki avantajı kesmeyip oyunu oynatsaydı.

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