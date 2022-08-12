İbre Gomis’ten yana

Antalyaspor ile oynanan ilk maçta Seferovic'in etkisiz kalması, Bafetimbi Gomis'in ise oyuna girdikten hemen sonra galibiyet golünü atması teknik direktör Okan Buruk'un kafasını karıştırdı. Giresunspor karşısında forvette değişikliğe gitmesi beklenen Buruk'un bu kez Gomis'i ilk 11'de sahaya sürebileceği ifade edildi.
Antalyasporile oynanan ilk maçta Seferovic'in etkisiz kalması, Bafetimbi Gomis'in ise oyuna girdikten hemen sonra galibiyet golünü atması teknik direktör Okan Buruk'un kafasını karıştırdı. Giresunspor karşısında forvette değişikliğe gitmesi beklenen Buruk'un bu kez Gomis'i ilk 11'de sahaya sürebileceği ifade edildi. Attığı golle büyük moral bulan Fransız oyuncu da idmanlarda çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.